Brussels behaalt tegen Charleroi eerste zege van het seizoen

De bekerwinst tegen Mechelen vier dagen eerder was al een ferme aanwijzing. Dit weekend kon Phoenix Brussels voor het eerst ook in competitieverband de drie punten pakken. Verwonderlijk is dat niet. Hoewel het budget werd teruggeschroefd, werkte de ploeg de voorbije weken al meermaals goede wedstrijden af.

Brussels voelde zich gesterkt door de bekerwinst van vorig weekend tegen Mechelen. Djurisic nam meteen zijn ploeg op sleeptouw en met twee driepunters, één veldkorf en een vrijworp tekende hij voor de 16-11 opener. De Montenegrijn was in het eerste quarter met veertien punten onhoudbaar (25-21). “De bekerzege tegen Kangoeroes heeft ons inderdaad vertrouwen gegeven. We wilden gewoon op ons elan doorgaan. Mijn eerste shots vielen meteen binnen. Dan weet je dat je goed in de match zit.”

Nieuwe tussensprint

In het tweede quarter bracht Libert de Carolo’s met een 0-7 tussensprint weer helemaal in de match. Toch bleef de thuisploeg attent spelen. Een onvermurwbare Djurisic kreeg nu ook steun van Washington en Massamba. Het zorgde voor een mooie 43-32 ruststand. “Als je met tien punten voorsprong de kleedkamers ingaat, weet je dat je die bonus in principe niet meer uit handen mag geven. Het kwam er dan ook op attent om in het derde quarter meteen de koe bij de horens te vatten. Dat is ook gebeurd.”

Geen verzwakking

Ook na de pauze bleef de thuisploeg inderdaad doorgaan op het elan (52-37). Washington, Hazard en Moris kwamen meer uit de verf en zorgden ervoor dat Charleroi nooit een bedreiging werd. Pavle Djurisic bleef evenwel de grote animator. Hij haalde een hoge value 33. Die statistiek was het gevolg van 22 punten, 10 rebounds, 2 assists en 1 steal. Uiteindelijk behaalde Phoenix Brussels een vlotte 83-77 zege. Coach Ian Hanavan glunderde na afloop van de confrontatie met de Carolo’s. “Het voelt goed aan dat we die eerste overwinning in het kampioenschap konden binnenhalen. In de vorige matchen was het steeds nipt. Enkel op Antwerp Giants speelden we een mindere tweede helft. Deze zege laat in ieder geval het beste verhopen voor de nabije toekomst.”

De punten

Brussels: Washington 17, Hazard 13, Massamba 7, Robeyns 6, Iljins 2, Moris 7, Raymond 6, Tshibangu 3, Djurisic 22.

Charleroi: Fogang 10, Libert 22, T. Lambrecht 5, Botuli 4, Bronchart 4, Noterman 3, Schoepen 15, Goloman 8, Makwa 6.

Quarters: 25-21, 43-32, 59-46, 83-77.