Brusselaar Joachim Gérard derde keer Belgisch Paralympiër van het jaar: “Verrast én vereerd”

Het nummer vier van de wereld in het rolstoeltennis haalde het in het eindejaarsreferendum voor rolstoelatleet Peter Genyn en paracyclist Ewoud Vromant. “Ik was wel een beetje verrast dat ik voor de derde keer tot Paralympiër van het jaar uitgeroepen werd”, reageert Gérard. “Zowel Peter als Ewoud realiseerden het voorbije jaar een wereldrecord en Ewoud had daarmee ook een wereldtitel in de individuele achtervolging op de piste te pakken. Misschien verdiende hij het daardoor nog net iets meer dan ikzelf, maar dat neemt niet weg dat ik heel fier ben op deze bekroning.”

Geen Grand Slam

Zoals gezegd, op de Grand Slams was Gérard telkenmale op de afspraak, met naast een finale op Roland Garros ook twee halve finaleplaatsen op de Australian en de US Open. “Dat verlies in Parijs was ergens natuurlijk een grote ontgoocheling omdat ik er zo dichtbij was, maar er zijn ook veel positieve zaken die ik meepak naar komend seizoen”, zegt hij daarover. “Het feit dat ik bij de laatste vier voor de tweede keer dit jaar het Japanse nummer één Shingo Kunieda vloerde, bewijst dat ik die Grand Slam-titel zeker in me heb. Voor mijn gevoel is het slechts een kwestie van tijd. Hopelijk komt het er in 2021 eindelijk van en anders is het gewoon voor het seizoen erop.”

Olympische medaille

Aan ambitie geen gebrek bij de Brusselaar, want naast de Grand Slams zijn er komend jaar hopelijk ook de Paralympische Spelen in Tokio. “Ik ben altijd heel ambitieus ja en zeker als er een Olympisch jaar aankomt”, knipoogt hij. “Ik werk momenteel heel hard en probeer te blijven evolueren als speler, met als doel om in Tokio beter te doen dan die bronzen medaille van in Rio. In het enkelspel en/of in het dubbel, want normaal gezien zal ik ook met Jef Vandorpe aan m’n zijde een gooi doen naar de gouden medaille.”

“Of ik ook nog met het nummer één op de wereldranglijst in m’n hoofd zit? Ik ben het alleszins nog nooit geweest, ook niet in 2016 zoals hier en daar verkeerdelijk vermeld wordt. Enfin, misschien één of twee dagen, tot de rechtzetting volgde en ik naar nummer twee zakte (lachje). Ook daarvoor werk ik iedere dag keihard, maar het één gaat wat mij betreft met het ander samen. Hoe beter je presteert op de grote afspraken, hoe sneller die hoogste ranking in beeld komt.”

Quarantaine

Die eerste grote afspraak van het nieuwe jaar komt er begin februari aan met de Australian Open, enkele weken later dan normaal voorzien. “Over een kleine drie weken zitten we al op het vliegtuig naar Australië”, klinkt het enthousiast. “Gelukkig kunnen we dezer dagen ondanks corona altijd terecht op het topsportcentrum in Bergen. Zeker nu, want in deze trainingsperiode leg je de fundamenten voor wat komen gaat. Eens aangekomen op Australische bodem wacht ons eerst een quarantaine van twee weken, om nadien nog twee toernooitjes iets buiten Melbourne af te werken voor de start van het eigenlijke Grand Slam-toernooi. Ik heb er alvast veel zin in.”