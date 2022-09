Brusk Er (Sporting Kampenhout) staat voor zijn debuut in nationale tegen KFC Nijlen: “Nog nooit zo uitgekeken naar competitie-opener”

“Buiten clubs als Wijgmaal, Betekom en Diest waar vrienden van me spelen, ben ik zelf eigenlijk helemaal niet zo vertrouwd met de reeks”, verontschuldigt Brusk Er zich haast. “Als nieuwkomer in de reeks is het in deze fase van het seizoen sowieso nog wat aftasten en weet je niet goed waaraan je je kan verwachten. Maar goed, ik denk wel dat we in de meest voetballende reeks zijn terechtgekomen en dat op zich is al iets om naar uit te kijken. En voor de rest is de honger en de motivatie heel groot om meteen een goede start te maken in eigen stadion, zeker na zo’n lange voorbereiding met veel trainen en veelal wedstrijden zonder inzet (lachje).”

Stroeve start

De enige match met inzet in de Beker van België tegen Onhaye ging wel met zware 4-1-cijfers verloren, al is zo’n bekercampagne uiteraard geen doel op zich zo vroeg op het seizoen. “Op zich zat er daar misschien wel iets meer in, maar we hebben gewoon te veel goals weggegeven. Die bekeruitschakeling is op zich geen drama, zolang we maar leren uit onze fouten. We hebben de tegengoals alleszins in groep doorgesproken zodat zulke zaken niet meer gebeuren. Nu, in die periode kenden we achterin sowieso nog wat probleempjes door het vertrek van jongens als Desmet en Vanhamel en Avetisov die out is met rugproblemen. Maar ook over het algemeen verliepen die eerste weken wat stroef en was de coach niet helemaal tevreden. Gelukkig is het nadien wel in stijgende lijn gegaan en konden we ons nog versterken met twee extra verdedigers. Tegen tweedenationaler Diegem Sport vorig weekend was de drive en focus er weer helemaal en wonnen we zelfs met 4-3.”