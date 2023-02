Brusk Er doet match kantelen in Beringen en verlost Sporting Kampenhout zo van uitcomplex: “Een ommekeer als deze was exact wat we nodig hadden”

Door de vijf nederlagen op rij was Sporting Kampenhout afgezakt naar een laatste plaats in het klassement in derde nationale B. Ook op verplaatsing in Beringen leek geel-blauw op een nieuwe uppercut af te stevenen. Maar de manschappen van coach Dessaer konden net op tijd de rug rechten en bogen een 2-0-achterstand om in 2-3 uitwinst.

Een cruciale driepunter, zeker als je weet dat Kampenhout dit seizoen nog maar één schamel puntje had gepakt op verplaatsing. En dat de spectaculaire ommezwaai uitgerekend tegen een rechtstreekse concurrent tot stand kwam, deed de zege nog eens zo zoet smaken. “De ontlading was enorm ja, vooral omdat dit exact was wat we als ploeg nodig hadden”, geniet uitblinker Brusk Er de dag nadien nog na. “Na al die pech op verplaatsing zaten we stilaan toch met een uitcomplex in onze hoofden. Maar desondanks panikeerden we niet toen we met die 1-0-achterstand de rust ingingen. Thuis hadden we tegen dit Beringen ook een achterstand opgehaald, dus we wisten dat we in de tweede helft nog wel mogelijkheden gingen krijgen om de situatie om te keren. Het was ook een vrij evenwichtige eerste periode, al kwam de thuisploeg dan misschien net iets dreigender voor de dag.”

Erop en erover

Het werd er nochtans niet bepaald makkelijker op toen Beringen rond de 55ste minuut de 2-0 lukte. “Ik stond toen net klaar om in te vallen, maar wilde vooral niet de moed laten zakken”, zegt Er daarover. “Als wisselspeler probeer je de ploeg iets extra bij te brengen, dan is opgeven het laatste waar je aan denkt. En bij mijn eerste baltoets had ik een minuutje later al de aansluitingstreffer aangetekend. Je zag gaandeweg ook twijfel in de ploeg sluipen bij Beringen, zeker toen Avetisov op hoekschop de gelijkmaker binnen kopte. Enkele minuten later kon ik dan een center vanaf de rechterkant in doel verlengen. Ik raakte het leer geeneens perfect, dus ik was toch een beetje verrast dat hij erin ging (lacht).”

Moeilijke periode

Niet alleen voor geel-blauw was de opluchting groot, ook voor Brusk Er zelf die een moeilijke periode achter de rug heeft tussen de lijnen. “Ik zat effectief een beetje in de knoop met mezelf en na een gesprek met de coach besloten we om me voorlopig even op de bank te laten starten”, legt hij uit. “Dat een voetballer normaal gezien altijd wil spelen? Ik wil in de eerste plaats dat de ploeg het goed doet en als ik niet optimaal kan presteren, dan is beter om mijn plaatsje aan een ploegmaat af te staan. Ik ga nu ook niet meteen roepen dat ik terug moet starten woensdag in Zwarte Leeuw omdat ik één keer de match heb doel kantelen. Ik kan alleen zeggen dat het me wel deugd deed om opnieuw als diepe spits in te mogen vallen. Omdat ik nogal makkelijk de hoeken induik, zie ik daar net iets meer mogelijkheden om de verdedigers pijn te doen. Opportuniteiten die ik op de linkse flank lange tijd niet zag.”