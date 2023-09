Bruny Nsimba bekert verder met FCV Dender na bloedstollende clash met Bergen: “De eerste maand is positief verlopen”

Voetbal Challenger Pro Pechvogel Arne Cassaert met sterk Lokeren-Tem­se uitgescha­keld in de beker: “Wij verdienden het om door te stoten”

Bekermatchen like they should be. Alles was perfect aan het bezoek van Beerschot aan Lokeren-Temse. De sfeer, het drama en het voetbal. Alleen het resultaat viel tegen voor de Lokeraars. “Klote”, sakkerde Arne Cassaert, pechvogel van de avond. “Ik heb mentaal oplapwerk.”