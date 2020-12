Bruno Versavel gaat vanaf 1 januari aan de slag als sportief directeur van KFC Diest: “Klaar voor een nieuwe uitdaging”

“Het is geen geheim dat KFC Diest altijd mijn grote liefde geweest is”, klinkt het. “We draaien de bladzijde van wat er het in verleden gebeurd is, om. Ik heb een heel goed gesprek gehad met voorzitter Hugo Reynders. We zitten allebei op dezelfde golflengte. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik geen ambities meer heb als coach, maar ik heb wel het gevoel dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging. We willen vooruit met deze club en ik wil heel graag mijn steentje daartoe bijdragen. De eerste stap is gezet, maar we zullen de steun van iedereen nodig hebben. Dat wordt een heel belangrijke factor.”

Tweede elftal

“Het is inderdaad één groot vraagteken”, beseft Versavel. “Gaat er dit seizoen nog gevoetbald worden, of niet? De meningen zijn verdeeld, maar persoonlijk hoop ik alleszins van wel. Want het is de bedoeling dat ik op korte termijn mee de basis ga leggen voor een volwaardig tweede elftal, waarin we jonge talenten uit de regio de kans willen geven om zich te tonen. Dat wil zeggen dat ik dus veel wedstrijden ga moeten scouten en de nodige contacten zal moeten leggen. Als de competitie stopgezet zou worden, lopen we op dat vlak dus weer wat vertraging op. Maar goed, de situatie is nu eenmaal wat het is. We gaan nu eerst en vooral ook met de huidige spelerskern overleggen. Ik ga uiteraard ook met de trainersstaf praten. Vanaf het moment dat er groen licht komt om terug op te starten, zullen we er klaar voor zijn.”