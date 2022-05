Bruno Lamelyn blaast met Fusion Academy opnieuw leven in provinciaal voetbal te Oostende: “Onze mooie traditie van amateurvoetbal in ere herstellen ”

Oostende is volgend seizoen twee provinciale voetbalploegen rijker: Fusion AcademyOostende start met een herenploeg in vierde en een damesploeg in derde provinciale. Daarbij is het nog op zoek naar twee hoofdtrainers en enkele ervaren spelers om de vele jeugdige talenten bij te staan.

Aan het begin van deze eeuw telde Oostende nog vijf provinciale ploegen, maar na het verdwijnen van SK Voorwaarts, Hermes Oostende, HO Oostende, VG Oostende bleef de voorbije jaren enkel Vamos Zandvoorde over, dat in derde provinciale uitkomt. Daarbovenop bleef KV Oostende zijn gewestelijke ploegen afbouwen, wat een overaanbod aan jeugdspelers teweeg bracht. Fusion Academy sprong in 2011 op die boot en groeide de voorbije tien jaar uit tot een volwaardige voetbalclub, met meer dan driehonderd spelers. De club is nu zodanig geëvolueerd dat er de voorbije jaren nagedacht werd over een volwassenenwerking, die volgend seizoen haar debuut maakt in provinciale. Voorzitter Bruno Lamelyn staat ons te woord.

“Het idee om met twee provinciale ploegen te starten, ontstond al enkele jaren geleden”, steekt Lamelyn van wal. “We waren van plan om in al in 2021, tien jaar na onze oprichting, te starten met onze twee volwassenelftallen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Toen we elf jaar geleden met ons kleinschalig onderneming startten, durfden we niet dromen van deze ontwikkeling, maar ons project begon stilaan uit haar voegen te barsten. Jaar na jaar bouwden we onze jeugdwerking stelselmatig uit, met telkens een extra jeugdploeg, tot op het punt dat we nu ook volwassenen kunnen laten genieten van provinciaal voetbal in onze streek.”

Geen samenwerking met KV Oostende

De Fusion Academy knoopte gesprekken aan met KV Oostende, maar tot een samenwerking kwam het niet. “We hebben verschillende pogingen ondernomen om tot een gemeenschappelijk verhaal te komen, maar een switch bij het bestuur en een leegloop bij enkele jeugdploegen van KV Oostende maakte een coöperatie finaal niet mogelijk. Dit project komt dus op eigen initiatief, op eigen kracht en met eigen opgeleide spelers.”

Het huiswerk van Bruno Lamelyn is nog niet af. “Hoewel we genoeg jeugdspelers hebben om onze eerste ploeg te vullen, zijn we nog op zoek naar ervaren spelers om onze jonge garde te begeleiden, want we zullen allicht met het jongste elftal uit de reeks spelen. Verder zijn we ook nog op zoek naar een hoofdtrainer voor zowel de heren- als damesploeg. We zijn in gesprek met verschillende pistes, maar uitsluitsel hebben we nog niet. Onze ambitie? Op termijn een stabiele eerste- of tweedeprovincialer worden en de mooie traditie van het Oostendse amateurvoetbal te herstellen”, besluit de voorzitter.