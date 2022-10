Bruno Lameleyn ziet veel progressiemarge bij jong Fusion Oostende: “Onze jeugdspelers doen nu een pak ervaring op”

Fusion Oostende is een nieuw gezicht in vierde provinciale A. De eerste ploeg vloeit voort uit de jeugdwerking van de Fusion Academy en maakte de voorbije weken haar debuut in het provinciaal voetbal. Met een nul op negen werd aarzelend gestart, maar afgelopen weekend haalde Oostende haar eerste overwinning van het seizoen al binnen. Voorzitter Bruno Lamelyn is een van de drijvende krachten bij de kustploeg.

“Ondanks die nul op negen heb ik nooit het gevoel gehad dat wij hier niet op onze plaats zijn”, laat Lameleyn ons weten. “Zowel tegen Kortemark en Alveringem gingen we onderuit met het kleinste verschil. Vergeet niet dat wij met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar allicht de jongste ploeg uit de reeks zijn en enkel spelen met zelf opgeleigde jeugdspelers, waar we een kwaliteitslabel voor kregen. Die jongens zijn technisch enorm onderlegd en kunnen goed voetballen, maar spelen nu voor het eerst tegen volwassen mannen en missen nog de ervaring die nodig is om wekelijks de punten binnen te halen. We krijgen niet altijd wat we verdienen verdienen, maar de vooruitgang die ze wekelijks boeken, is navenant. Het is mooi om naar te kijken.”

Die vooruitgang was afgelopen weekend al te zien tegen Bulskamp, die met een 5-0-nederlaag naar huis werd gestuurd. “We speelden voor het eerst echt ons eigen spel. De puzzelstukjes vielen op hun plaats en het rendement was een pak hoger dan de voorbije weken. We eisten het balbezit op en ik zag verschillende vlotte combinaties, met enkele knap uitgespeelde doelpunten tot gevolg. De collectieve prestatie was subliem.”

Ploeg samenhouden

Waar ziet de voorzitter zijn ploeg eindigen dit seizoen? “Dit jaar staat in het teken van groei en opleiding. Ervaring opdoen op dit niveau en de kneepjes van het vak leren. We leggen niemand druk op en eisen geen overwinningen of punten. De voornaamste zaak wordt om de ploeg de komende jaren samen te houden, want ik kan me voorstellen dat enkele jongens in the picture komen te staan.”

De tegenstander van dit weekend is KV Koksijde-Oostduinkerke, de grote titelfavoriet en door vele ploegen bestempeld als de beste ploeg uit de reeks. “Ondanks het verschil in ervaring en slagkracht, acht ik ons niet kansloos. We zijn nog niet weggespeeld dit seizoen. Als we vooruit willen kijken, moeten we ook tegen sterkere tegenstanders spelers, want enkel zo maak je progressie.”

Tot slot wist ook de eveneens recent opgerichte vrouwenploeg van Fusion Oostende vorig weekend voor het eerst te winnen in derde provinciale. “Daar ligt de gemiddelde leeftijd nog een pak lager dan bij de heren, maar de leergierigheid en wilskracht die ze uitstralen is enorm. Ze hebben ongelooflijk veel progressiemarge en zullen zich dit seizoen zeker tonen aan de buitenwereld”, besluit voorzitter Lamelyn.

Vierde provinciale A: KV Koksijde-Oostduinkerke – Fusion Oostende op zondag 9 oktober om 15.00 uur.