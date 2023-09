Bruno Godeau sleept met STVV felbevochten punt uit de brand in Charleroi: “Het hoofd niet laten hangen na die late tegengoal”

Voetbal Challenger Pro League Bostyn en Zulte Waregem vergooien zege tegen Dender: “Dringend orde op zaken stellen in thuismat­chen”

De nul gehouden in Seraing, en ook 89 minuten lang niet geklopt tegen Dender: Louis Bostyn was vrijdagavond ei zo na opnieuw de matchwinnaar voor Zulte Waregem. Maar dan dropte Nicolas Rajsel vanop dertig meter een bom in de winkelhaak en moesten Essevee en zijn doelman vrede nemen met een gelijkspel. “Bijzonder zuur”, zuchtte Bostyn.