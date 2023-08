Bruno Godeau (31) keert met STVV even terug naar de Gentse Ghelamco Arena: “Het wordt een stevige uitdaging”

voetbal Challenger Pro League Zalán Vancsa (Lommel SK) over de match tegen Club NXT: “Thuispu­bliek verdient een overwin­ning”

Zalán Vancsa opende zijn scorerekening vorig weekend met een pareltje op het veld van Oostende. De jonge Hongaar wil zijn statistieken snel aandikken, te beginnen met de match van vrijdag tegen Club NXT. “Het is de eerste thuiswedstrijd en dat is altijd een bijzonder moment. We willen onze fans weer een overwinning geven. Met Brugge komt er een technisch sterk team naar de Gestelsedijk. Wij moeten daar onze kracht tegenover zetten”, vertelt Vancsa.