Bruno Derveaux (T1 RC Harelbeke) na nipt verlies bij Petegem: “Thuisploeg niet beter dan ons”

“We pakten te gemakkelijk die tegengoal”, verwees Derveaux naar de persoonlijke actie van Anton Vanborm in de Harelbeekse rechthoek. “In deze match dwongen we veel stilstaande fasen af. Normaal een wapen, maar vandaag gingen ze niet binnen. We hadden nog 45 minuten extra mogen spelen: je zag dat we niet gingen scoren. Al vond ik dat we kort na de hervatting een strafschop hadden moeten krijgen. Een verdediger van Petegem maaide in de zestien het steunbeen van Soli Lamin weg. Waarom de ref dat niet floot is mij een raadsel? Dat heb je als je onderaan staat.”

Drie toppers

“Petegem wint vanavond van ons, maar eigenlijk waren ze niet beter”, vond Derveaux. “Alleen maken zij gemakkelijk een doelpunt. Wij dwongen geen uitgespeelde kansen af. Eén keer dook Soli Lamin voor de neus van de thuisdoelman op, maar die ging goed in de voeten. Daar zat meer in. We gaan heel het seizoen moeten knokken. Ook als we hier hadden gewonnen zou dat het devies blijven. Vechtlust hebben we genoeg. Vraag is of dat zal volstaan. We zien nog wel met wie we onderin in de clinch moeten.”