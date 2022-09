Bruno Derveaux (T1 RC Harelbeke): “Het klinkt wat negatief, maar niet in de problemen komen is het doel”

Uit de gevarenzone blijven! Dat is voor Derveaux de voornaamste ambitie in de nieuwe competitie. Tweede afdeling A onderging wat wijzigingen. Eendracht Aalst, net niet naar eerste nationale gestegen, kwam erbij. Net als Oostkamp en Torhout, ploegen die respectievelijk via de titel en de eindronde uit derde nationale klommen. Ook de beloftenploegen van Cercle Brugge en Zulte Waregem zitten in deze reeks.

“Dat laatste is een nieuw gegeven”, weet Derveaux. “In het verleden ging ik op maandagavond vaak naar beloftenmatchen van eersteklassers kijken. De ene keer waren dat hele leuke matchen, de andere keer tegenvallers. Zo lang spelers uit de A-kern geen tien matchen in 1A speelden mogen ze met de beloften aantreden. Een vreemd reglement. Volledig in het voordeel van de grote clubs. De B-ploeg van Harelbeke moest in vierde provinciale starten. Waarom mocht dat team niet in eerste of tweede provinciale beginnen? Beloftenploegen van eersteklassers moeten niet onderaan de ladder starten.”

Geen geluk met kalender

Derveaux vindt ook dat de kalendermaker zijn ploeg niet gunstig gezind was. “Na de thuismatch tegen Zelzate moeten we twee keer op verplaatsing”, gaat de trainer van de Ratjes verder. “Naar Torhout en Oostkamp, twee clubs die net promoveerden. Statistisch is bewezen dat dergelijke ploegen in september veel punten sprokkelen. Met de kalender hebben we geen geluk. Los daarvan, ik maak altijd na vijf speeldagen een eerste balans. Het klinkt eerder negatief, maar dit seizoen nooit in de problemen geraken is het voornaamste opzet.”

De Harelbeekse trainer blijft voorzichtig. Ook omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen woelig verliep. Paars-wit zag Enzo Vandekerckhove naar reeksgenoot Torhout vertrekken. “Een man van twaalf goals en veel assists die niet vervangen is”, beseft Derveaux. “In de loop van de voorbereiding waren er wat letsels. Jongens die de aanloop naar de competitie volledig afwerkten krijgen tegen Zelzate voorrang.”

Zaterdag 3 september om 19.30 uur: KRC Harelbeke-KVV Zelzate.

