Bruno Derveaux (KRC Harelbeke) over bondsbeslissing: “Eerlijke en verstandige beslissing”

“Ik vind het een eerlijke en verstandige beslissing”, aldus Bruno Derveaux. “Eerlijk omdat alle clubs de kans krijgen om één keer tegen elkaar te voetballen. Verstandig omdat er nog ruimte overblijft om inhaalmatchen, ingevolge eventuele vrieskou of een opflakkering van het coronavirus, af te werken. We zijn blij dat we opnieuw (voetbal)perspectief hebben. We kijken er met zijn allen naar uit. Er is opnieuw wat licht aan het einde van de tunnel. Ik hoop dat we na onze herstart een verlengstuk kunnen breien aan onze goede competitiestart van vóór de lockdown. Toen verloren we geen enkele van onze vier matchen. Echter, met een 6 op 12 hebben we onszelf toen te weinig beloond voor geleverde inspanningen. We moesten minstens twee punten meer hebben gehad. Ik denk hierbij vooral aan het gelijkspel thuis tegen Gullegem. We hebben toen twee kostbare punten te grabbel gegooid. Maar mij hoor je niet klagen. Een draw in Lokeren en Zwevezele en thuiswinst tegen Westhoek hebben ons geen onaardige seizoenstart bezorgd.”

Krijtlijnen

“Als voorbereiding op de heropstart van de competitie zullen we oefenmatchen spelen tegen onder meer SV Anzegem en WS Lauwe. Mijn spelers bleven hun conditie, onder de vorm van individuele trainingen en trainingen in kleine groepjes, tijdens de lockdown verder onderhouden. Maar matchen spelen is ander gegeven. Matchritme opdoen is dan ook belangrijk. Of onze club ongeschonden uit de Coronacrisis is gekomen? Bij mijn weten wel. Ik ving nog geen enkel signaal op vanuit de spelersgroep, de sportieve staff, ons bestuur of vanuit supporterskring dat er coronaslachtoffers zijn gevallen. Voor ons is dat het allerbelangrijkste. We zijn blij dat iedereen nog gezond en wel is. Onze familiale club kijkt verder dan alleen maar tussen de krijtlijnen. De hoofdreden van ons bestaan is overleven. Het is iedereen van harte gegund”, besluit Derveaux met een kerstboodschap.