Bruno Derveaux en KRC Harelbeke stoppen zegereeks van KSC Dikkelvenne (1-1): “Maar een driepunter zat er nooit in”

In het eerste halfuur had de thuisploeg heel weinig in de pap te brokken. Tot twee keer toe behoedde doelman Sören Dutoit de thuisploeg voor een vroege achterstand. Na 21 minuten scoorden de bezoekers toch, maar in het derde kwartier knokte Harelbeke zich opnieuw in de match. Charles Noppe stelde net voor het rustsignaal gelijk. Na de pauze waren de bezoekers weer de betere ploeg. Van Vaerenbergh (77’) en Deceuninck (90’) lieten uitgelezen kansen op de winninggoal liggen.

Geen kansen na rust

“Gezien de omstandigheden waarin we verkeren kunnen we met 1-1 niet gelukkig zijn”, reageerde Derveaux zaterdagavond. “Eigenlijk hebben we zoveel mogelijk drie punten nodig. Alleen zat dat er in deze wedstrijd op geen enkel moment in. In de tweede helft dwongen we geen enkele kans af. En Dikkelvenne heeft zijn kansen niet afgemaakt. Gelukkig voor ons. We hebben vier op zes. Met die basis trekken we volgende zondag naar Zelzate. Dat moet deze groep toch wat extra vertrouwen geven.”