Bruno Dervaux en RC Harelbeke kunnen geen afstand nemen van KSV Oudenaarde: “Jonge speler niet verwijten dat hij in blessuretijd enorme kans miste”

“Lander is nog maar net twintig jaar geworden. Ik ga hem niet kwalijk nemen dat hij die kans miste”, zegt trainer Bruno Derveaux na de 1-1. “Zolang ze jong zijn, mag je hen dat niet aanwrijven. Met een echte killer in de ploeg wonnen we deze match. Maar dat is al het hele seizoen het probleem. Na zestien wedstrijden zitten we aan zestien goals. Dat is veel te weinig.”

De bezoekers kwamen na 22 minuten op voorsprong. Lorenzo Heirwegh gooide een vrije trap van dicht tegen de hoekschopvlag voor doel. Jérôme Mézine devieerde de bal met het hoofd in de verste hoek. Op dat ogenblik een verdiende voorsprong voor Oudenaarde. “Tijdens de eerste 35 minuten lagen we onder”, geeft Derveaux toe. “De bezoekers waren beter, alleen in de laatste tien minuten van de eerste helft herstelden we dat een beetje.” Het leverde in de toegevoegde tijd van de eerste helft de gelijkmaker op. Ernest Nfor legde de bal listig achter de Oudenaardse defensie en bracht Charles Noppe voor doelman Verbrugge. Hij liet de kans niet liggen.

Powerplay na rust

Ondanks die gelijkmaker greep Derveaux tijdens de rust in. Aaron Balcaen bleef in de kleedkamer, Lander Feys viel in. “Bij de samenstelling van een elftal moet je niet alleen rekening houden met de tegenstander, maar ook met de staat van het veld”, aldus Derveaux. “Dit hard bevroren terrein laat minder toe om te tackelen, te wroeten en te knokken. Vandaar dat ik bij de aftrap voor mijn drie meest technische aanvallers koos: Aaron Balcaen, Tony Soli en Jorben Vanhulle. Dat kwam er de eerste helft niet uit. Vandaar dat we toch weer overschakelden op powerplay, wat ons meer ligt. Alleen hebben we niet gescoord. In de tweede helft maken we aanspraak op de overwinning. De laatste match van 2022 is een perfecte samenvatting van hoe het tot nog gelopen is: behalve op Oostkamp werden we nooit weggespeeld. De rest werd beslist op details, waar we ofwel goals slikten of kansen vakkundig de nek omwrongen.”