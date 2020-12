Bruno Debo (KVK Westhoek): “De doorstart wordt voor ons belangrijk, want we staan onderaan en de start missen zou over en uit betekenen”

voetbal tweede nationale AVoetbal Vlaanderen besliste maandag dat de competitie in het amateurvoetbal hervat op 14 februari . “We hopen er toch op”, aldus trainer Bruno Debo van tweedenationaler KVK Westhoek. “Iedereen snakt er naar om elkaar terug te zien en te trainen. Het contact vermindert wat, want we zien elkaar niet meer.”

“Ik hoor dat ook van andere trainers. Iedereen zit in dezelfde situatie. We kunnen de spelers niet blijven zeggen dat ze hun individueel programma moeten volgen. Ik blijf er voorzichtig bij, want het is afwachten hoe het met de cijfers van het aantal besmettingen zal verlopen. De feestdagen staan voor de deur. Om te herstarten, zal het moeten zijn met de heropening van de horeca. Dus ook de kantine, want anders is het voor de club financieel een onmogelijke zaak.”

Het team van voorzitter Willy Lamaire speelde vier matchen en behaalde maar één punt. De doorstart en de nieuwe kalender worden dus heel belangrijk. “Het is afwachten wat ze gaan doen met de opmaak van de nieuwe kalender”, aldus Debo. “Tegen Lokeren spelen op verplaatsing of thuis maakt een heel groot verschil. De doorstart wordt voor ons belangrijk, want we staan onderaan en de start missen zou over en uit betekenen. We zouden een reeks moeten kunnen neerzetten. Al moeten we nu nog niet denken aan de competitie.”

Boost

“De spelers kregen een individueel programma voor drie weken. Ze doen vooral aan lopen, fietsen en padel. Een sport in trek, want het kan worden gespeeld per vier. We zitten met veel jonge gasten, ze kunnen enkel sporten en nergens op café. Festivals en optredens waren er deze zomer niet. Weer mogen trainen zal iedereen een boost geven. Het is iets om naar uit te kijken. Als we halfweg januari weer kunnen trainen, dan gaan we per week drie trainingen voorzien en elk weekend een oefenwedstrijd.”

De trainer van de alliantie KVK Westhoek verwacht niet dat zijn ploeg midweekwedstrijden gaat moeten spelen. “Omdat we geen inhaalwedstrijden hebben”, klinkt het. “Midweeks is allemaal niet ideaal. Zelfs niet voor profs. Trainer Ivan Leko van Antwerp haalde het dit weekend nog aan na het verlies op RC Genk.”

