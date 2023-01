Bruno Aertgeerts scoort twee keer tegen RWL Sport en zet de titelambities van Sportief Rotselaar zo extra kracht bij: “In principe alles nog in eigen handen”

Twee van de vier doelpunten werden gemaakt door spits Aertgeerts, die daarmee bewees helemaal terug te zijn. “Klopt ja, ik ben toch een tweetal maanden out geweest met een ontsteking onderaan de voet, winterstop inbegrepen weliswaar”, klinkt het. “Grappig genoeg viel ik uitgerekend tegen RWL Sport geblesseerd uit, terwijl ik net nu opnieuw mijn eerste basisplaats te pakken had. De voorbije weken heb ik me vooral beperkt tot invalbeurten, maar ik voel me stilaan terug helemaal de oude. Hopelijk blijf ik nu gespaard van pech voor de rest van het seizoen, want er komen nog enkele belangrijke maanden aan.”

Aanvallend voetbal

Het dreigt alleszins een felle strijd te worden om het kampioenschap in tweede B, aangezien beide teams maar bitter weinig punten laten liggen. “Elke wedstrijd moet natuurlijk gespeeld, het is niet zo dat we er elke week zomaar overheen walsen”, houdt Aertgeerts de voetjes op de grond. “Dat was trouwens ook afgelopen weekend niet het geval, al helpt het wel als je na dik een kwartier al 2-0 voor staat. We proberen altijd wel met aanvallend spel en veel druk vooruit het verschil te maken en dat legde ons andermaal geen windeieren. Tussendoor kwamen we wel een paar keer goed weg, maar uiteindelijk hebben we de wedstrijd volwassen uitgespeeld. RWL moest natuurlijk komen en dat maakte het voor ons net iets makkelijker om de score nog verder op te kunnen drijven.”

In eigen handen

“Hoe ik de terugronde verder zie verlopen? We hebben de titel sowieso nog lang niet opgegeven”, kijkt de bio-ingenieur in spe met vertrouwen vooruit. “In principe hebben we alles zelfs nog in eigen handen, ook al tellen we dan twee punten minder dan concurrent Averbode. Maar zij moeten nog naar ons komen, toevallig op de allerlaatste speeldag van het seizoen. Het is goed mogelijk dat de titelstrijd daar pas beslecht wordt. En voor de rest kijken we ook al uit naar de confrontatie met Herent in de beker van Brabant binnen dik twee weken. Als je zoals ons tot bij de laatste vier geraakt, dan is het denk ik logisch dat je stilaan droomt van meer (knipoogt).”