Brughia-vrouwen tonen het goede voorbeeld op het enkeltoernooi van TC Brughia

Twee speelsters van TC Brughia lukten zelfs de dubbel. Nathalie Delcour bleef ongeslagen in vrouwen 25,4 en in vrouwen 45,2. Ook Charoenphan Sirasiree toonde het goede voorbeeld door de reeksen vrouwen 35,2 en vrouwen 45,1 op haar palmares te schrijven. Arianne Laethem deed ook haar duit in het Brughiazakje door de reeks vrouwen 3 te winnen terwijl Katharina Allaert in vrouwen 4 voor een zesde Brughiasucces zorgde in het enkelspel.

Broederduel in mannen 2

Mannen 2 was de hoogste reeks in Sint-Kruis Brugge. Het kwam in finale voor het eerst tot een broederstrijd tussen Maxime Lansoght, 90 punten, en Thibault Lantsoght, goed voor 80 punten. Beide spelers zijn aangesloten bij TC Ter Straeten en Maxime haalde het uiteindelijk met 6-2,4-6,6-1-cijfers.

Mauro Raes

In mannen 3 ging de eindzege naar Mauro Raes. Deze 70-punter van TC Parc Astrid versloeg in de slotwedstrijd 60-punter Niels Vergote van TC Kortemark met 7-6 en 6-3. TC Loppem deed het ook uitstekend bij de buren van Brughia met twee eindoverwinningen. Gaetan Derez won het pleit in mannen 4 en Nicolas Lambrecht werd de primus in mannen 5. In mannen 35,6 zorgde Jochen Verledens na het succes van topper Maxime Lantsoght nog voor een tweede succes voor TC Ter Straeten.

In vrouwen 2 gingen er veertien speelsters van start en was het finale zegegebaar uiteindelijk voor Liana Van Laeren, een 70-punter van TC Kortemark. Naast de vele Brughiazeges noteerden we toch nog een vrouwelijke zege voor een ‘buitenstaander’ want Hanne Vanhaverbeke van Ostend TC kroonde zich tot kampioene in vrouwen 5. De overige zegepalmen gingen naar Brieux Vincke (M6, Gantoise), Robert Patteet (mannen 35,4, TC Duinbergen), Johannes Degroote (mannen 35,5, TC Brugge), Mario Dhelft (mannen 45,4, TC Kortemark), Joeri Beerlandt (mannen 45,5, TC Sofoco) en Ronny De Muynck (mannen 55,4, TC Ertvelde).