Bruggeling Thibaud Verlinden (21) verliet Stoke City voor Eredivisie en Fortuna Sittard: “Het is tijd om me te bewijzen”

Thibaud Verlinden zette vorige week na ruim vijf jaar een punt achter het Stoke City-hoofdstuk in zijn carrière. De 21-jarige Bruggeling verliet Engeland en koos voor een definitieve overstap naar de Eredivisie en Fortuna Sittard. Bewust en met een duidelijk doel voor ogen. “Het is tijd om me te bewijzen”, klinkt het.

Eind vorig jaar liet Thibaud Verlinden in deze krant optekenen dat het na zijn lange revalidatie tijd was om speelminuten te vergaren. Of bij Stoke City, of elders. Het bleek de tweede optie, want vorig weekend zette de zoon van Club Brugge-icoon Dany Verlinden zijn handtekening onder een verbintenis van 1,5 jaar, met optie op nog een extra seizoen, bij de Nederlandse eersteklasser Fortuna Sittard.

“Dat ik met de Championship een lucratieve competitie achterlaat? Ik was gewoon toe aan een nieuw avontuur”, aldus Verlinden. “Op het einde van 2020 dienden zich veel wedstrijden aan met Stoke en hoewel ik altijd wel tot de kern behoorde, bleef mijn speeltijd beperkt tot een handvol minuten. Als je alleen de laatste vijf minuten krijgt, voelt dat ook niet als een volwaardige kans. Daarop gaf Stoke aan dat ze me eigenlijk liefst definitief wilden verkopen en dus besloot ik Engeland achter me te laten.”

Club Brugge

“Er was interesse van andere clubs uit de Championship en ook uit België. Club Brugge? Daar ben ik zelf niet van op de hoogte, maar Fortuna was het meest concreet. Ze wilden me er heel graag bij en het gesprek met de trainer (Sjors Ultee red.) speelde een belangrijke rol in mijn keuze. Hij wees me er op dat ik ook op tactisch vlak nog heel wat kan opsteken en die redenering volgde ik wel. Bij Stoke waren de trainingen vaak zo gericht op het resultaat van de eerstvolgende wedstrijd dat ik niet het gevoel had dat ik er nog echt bijleerde.”

“Verder was ook het aantreden in de Eredivisie een bepalende factor. Het is een aantrekkelijke competitie op Europees niveau en jonge voetballers krijgen er hun kans. Dan is dit de best mogelijke keuze in mijn carrière op dit moment. Het is tijd om me te bewijzen.”

“En tot slot speelde ook het familiale een rol. Ik ben dan wel op zoek naar een woning in Limburg, maar dat is nog altijd dichter bij huis in Koksijde dan ik de laatste jaren was. Ik kijk er wel naar uit om meer tijd door te brengen met mijn familie. Zeker mijn grootouders zag ik de laatste jaren weinig. De omstandigheden zijn dan wel moeilijk momenteel, maar ik zal ze toch al eens kunnen zien.”

Naar adem happen

Dat ze bij Fortuna geloven in onze jonge landgenoot bleek meteen afgelopen week. Woensdag tegen RKC (1-2 winst red.) bleef Verlinden dan wel op de bank, maar vorig weekend mocht hij wel meteen de laatste tien minuten vol maken in de wedstrijd tegen Ajax (1-2 verlies red.).

“Dat was meteen naar adem happen”, lacht de flankspeler. “Vlak voor mijn invalbeurt werden we tot tien man herleid en eens op het veld kon ik meteen achter Tagliafico aan! Best pittig, maar voor zo’n wedstrijdden kwam ik natuurlijk naar hier. In de Championship gaat het telkens weer om oorlog voeren terwijl er hier aan voetballen gedacht wordt. Ajax, dat is Champions League-niveau he! Maar ook Feyenoord en PSV halen een hoog niveau en dan is het alleen maar leuk dat we ons ermee kunnen meten. Jammer genoeg kwamen we niet tot een stunt, maar het komt er de komende weken vooral op aan om punten te pakken tegen de ploegen die onder ons gerangschikt staan.”

“Een basisplaats? Die ga ik nog niet meteen opeisen. Ik speelde weinig de laaste maanden en iedereen bij de club is zich bewust van die situatie. We willen geen stappen overslaan. Ik ga gewoon alles geven op training en telkens ik tussen de lijnen kom.”