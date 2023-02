Bruggeling Keano Vanrafelghem voelt zich meteen thuis bij Patro Eisden: “Drie West-Vlamingen op een appartement, dat loopt vlotjes”

VOETBAL EERSTE NATIONALEDe negentienjarige Keano Vanrafelghem zal zich zijn debuut bij Patro Eisden nog lang herinneren. Door de onbeschikbaarheid van Mehanovic en Sam Bruce kreeg de van Club Brugge overgekomen youngster vorige weekend van Stijn Stijnen een plaats in de Eisdense aanval. Vanrafelghem greep zdeze kans met beide handen en speelde een prima wedstrijd. Na afloop waren er dan ook vele lovende woorden over zijn debuut. “Ik had niet verwacht dat ik zo vroeg mijn kans zou krijgen. Dat ik daarbij nog een aandeel had bij de openingstreffer, maakte mijn debuut nog mooier”, blikt Keano Vanrafelghem terug.

Keano Vanrafelghem kwam na de winterstop over van Club Brugge en tekende bij Patro Eisden een contract tot einde van het seizoen. “Aan de zege tegen Rupel Boom hou ik meteen een goed gevoel over”, zegt Vanrafelghem. “Als debutant mee beslissend zijn, krikt meteen je vertrouwen de hoogte in. Ik scoorde wel niet, maar met mijn voorzet hielp ik mijn team aan een vroege voorsprong. Op verplaatsing is die eerste treffer steeds belangrijk.”

Club Brugge NXT

“Hoe ik bij Patro Eisden terecht kwam? Dat ging via mijn makelaar, die contact opnam met trainer Stijn Stijnen en zo ging de bal aan het rollen. Bij Eisden ben ik aan een nieuwe uitdaging toe. Ik wil me hier in de kijker spelen en verdere stappen zetten in mijn ontwikkeling. Op het einde van het seizoen evalueren we met de club en zien we wel welke opties er zijn. Bij Club Brugge speelde ik bij Club NXT, de beloftenploeg die in 1B uitkomt. Ik ben aanvallend gericht en werd meestal als tweede spits uitgespeeld. Ik heb me hier snel aangepast. Al lag de intensiviteit van de trainingen toch wel erg hoog en moest ik bijwijlen op de tanden bijten. Ik ben evenwel een doorzetter en wil me met hard werken bewijzen”, aldus de gemotiveerde nieuwkomer.

West-Vlamingen bij elkaar

De Bruggeling vond in Maasmechelen snel zijn draai. Hij vond er een super gemotiveerde spelersgroep, een haast professionele omkadering en ook een mooie gemeente te midden van het Nationaal Park. “Ik ben een sociaal iemand en voel me overal snel thuis”, weet Vanrafelgehem. “Ik groeide op in Torhout vlakbij Brugge, maar ik speel al van bij de U11 bij Club, waar ik alle jeugdreeksen doorliep. Of ik elke dag heen en weer pendel naar Torhout? Natuurlijk niet. Ik deel hier in Maasmechelen een appartement met Niels Verburgh en Justin Verlinden. Allemaal West-Vlamingen onder elkaar. Dat klikt. We trekken onze plan. Maar grotendeels zijn we op de club. De begeleiding is er er top, net als de spelers die me snel in de groep opnamen. Je voelt er ambitie en gedrevenheid. Tussendoor kan er ook gelachen worden.”

Focus op 1B

Zaterdag komt Hoogstraten op bezoek, net als Rupel Boom een team dat tegen de degradatie knokt. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Momenteel zit Hoogstarten in de winning flow. Ze zijn vijf speeldagen ongeslagen en pakten tien op vijftien. Tegen degradatiekandidaten moest je steeds alert zijn. Ook zij hebben punten nodig en trekken zich meestal in blok terug. Tot hiertoe heeft Patro deze spelwijze steeds goed aangepakt. Concurrenten lieten dan weer steken vallen.” In het Maasland werd de afgelopen dagen voluit carnaval gevierd. Ook een stapje in die wereld gezet? “Neen. We blijven ons voorlopig volledig focussen op 1B en hebben na de trainingen nood aan rust. De promotie is en blijft het hoofddoel. Later zal er allicht meer tijd zijn om te vieren en te feesten”, knipoogt Keano Vanrafelghem.