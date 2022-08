Bruce Sam en Patro Eisden pakken verdiende eerste competitiezege tegen Jong OHL: “Heer en meester in alle linies”

Eisden en Jong OHL bezorgden de talrijk opgekomen supporters een aangename voetbalavond. Al snel bleek dat het jonge Leuvense elftal niet opgewassen bleek tegen het ervarener Patro. Vooral Bruce Sam was een gesel voor de OHL-verdediging. De Patrospits trof voor de rust lat en paal en zag pogingen rakelings naast en over zoeven. Sam Valcke brak de ban toen hij een hoekschop van Kis aan de eerste paal in doel devieerde. Met de magere 1-0 kwam OHL goed weg. Begin tweede helft was er dan weer een prima Belin nodig om de doorgebroken Sagrado van de gelijkmaker te houden. Sam Bruce (mooie draaibal in verste hoek) en Yassin Gueroui (trapt afgeweerde hoekschop binnen) namen nadien alle twijfel weg.

Dominant Patro

Trainer Stijn Stijnen die halverwege de eerste helft rood kreeg, toonde zich tevreden. “Aan de zege valt niets af te dingen”, opende de Eisdense coach de persbabbel. “Ook al mangelde het ons na de bekerwedstrijd van zondag wat aan frisheid, toch waren we dominant en in alle linies beter dan onze tegenstander. Mits een beetje geluk en een betere afwerking had de partij bij de rust reeds kunnen gespeeld zijn. Die rode kaart? Iemand had vanop de bank iets geroepen en ik werd daar als T1 voor verantwoordelijk gesteld”, aldus Stijnen.

Bekeraffiche tegen KC Genk?

Uitblinker Bruce Sam genoot na afloop van de vele schouderklopjes. De Patrospits tekende vorig weekend in de bekerpartij tegen Ganshoren voor een hattrick en dat had nu ook gekund. “Ik heb blijkbaar de goede conditie te pakken”, knipoogt Sam. “We hebben een lange en zware voorbereiding achter de rug en plukken daar nu de vruchten van. Mits een beetje geluk bij de afwerking had ik inderdaad voor een nieuwe hattrick gezorgd. Maar soit. Ik ben vooral blij met deze eerste competitiezege. We hebben de supporters een mooie partij voorgeschoteld. Hopelijk kunnen we deze positieve flow nog wat langer aanhouden. Zondag treffen we tweede nationaler KVK Westhoek voor de beker. Bij winst komen we in de trommel terecht en wie weet loten we dan een mooie affiche. Of ik een voorkeur heb? Een Limburgse derby zou top zijn. En dan denk ik uiteraard in eerste instantie aan KRC Genk. Voor de club en de supporters zou dit de max zijn of niet”, giert Sam het uit.