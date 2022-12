Broes Willem helpt Oostkamp met twee goals voorbij Gullegem: “Twijfelden nooit aan ons opzet”

Voetbal tweede nationale ASV Oostkamp dook met een achterstand de kleedkamer binnen in het West-Vlaams onderonsje tegen Gullegem, maar de promovendus zette de scheve situatie recht na de pauze. Twee doelpunten van verdediger Willem, met een goal van topschutter Vanhaecke ertussenin, bezorgde de rood-witte formatie een 3-1-zege. De rood-witte formatie is ondertussen al zes matchen op rij ongeslagen en staat op een knappe vierde plaats in tweede nationale.

“Negentig minuten lang waren we de dominante ploeg”, stelt Willem. “Ook in de eerste helt, maar we wisten ons overmacht niet om te zetten in een doelpunt. Gullegem scoorde daarentegen wél, bij hun eerste echte krans van de wedstrijd. Een individuele klasseflits van Dhondt, even voor rust, verraste ons en zo gingen we met een achterstand de kleedkamer binnen. Coach Delaere pepte ons wat op, maar tactisch moest hij eigenlijk niet bijsturen. We gingen door op ons elan en ook al duurde het lang voor we die gelijkmaker wisten te scoren, maar we twijfelden nooit aan onze opzet.”

“Tien minuten voor tijd scoorde ik de gelijkmaker na een scrimmage voor doel, bij een hoekschop. Ik weet zelf niet goed of het dan wel ik of een bezoekende verdediger was die de bal over de lijn duwde, maar de ref zette het doelpunt op mijn naam. Erna ging het snel en zette topschutter Vanhaecke ons op voorsprong met een afstandsschot in de verste hoek. In de slotfase versierde invaller Puskas een strafschop, die ik wist om te zetten. Zo werd het uiteindelijk nog een vlotte 3-1-overwinning.”

Uitkijken naar Aalst

Oostkamp is ondertussen al zes matchen op rij ongeslagen en scoort met dertig doelpunten in dertien matchen bijzonder vlot in tweede nationale. Ook Willem is met vier competitiedoelpunten goed bij schot voor een centrale verdediger. “We doen het goed en verloochenen onze eigen stijl niet”, vervolgt het 24-jarige steunpilaar. “Dat betekent: hoge pressing zetten op het veld van de tegenstander en attractief voetbal spelen. We slikken ook regelmatig eens wat tegendoelpunten, maar deze aanpak loont. We kijken er naar uit om komend weekend op het veld van competitieleider Eendracht Aalst te spelen. Een ploeg met grote naam en faam, die afgetekend op kop staat. Ik ben er zeker van dat coach Delaere met een uitgekookt plan zal komen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken”, besluit Willem.

Oostkamp: Iket, Declerck (70' Puskas), Claeys, Canoot, Lenihan, Willem, Maus, Bragard, Benoot, Lannoo (60' Timmerman) en Vanhaecke (83' Suffys).

Gullegem: Vanderbeken, Braekeveld, Coopman (45' Moenens), Vansuypeene, Dekiere (78' Decoster), Henneuse, Dhondt, Moerkerke, Van De Wiele, Notebaert en Doornaert.

Doelpunten: 43' Dhondt (0-1), 80' Willem (1-1), 81' Vanhaecke (2-1) en 88' Willem (3-1, strafschop).

Geel: Braekeveld, Lenihan en Doornaert.

