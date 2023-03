Broers Yentl en Yinthe Dewilde (KVK Westhoek) naar Eendracht Wervik: “Een grote reden waarom ik wegga zijn de vele vertrekkers”

“Het zal zonder mij moeten gebeuren want ik ben geelgeschorst”, aldus middenvelder Yentl Dewilde. “Het zal niet gemakkelijk zijn om het behoud te verzekeren, maar de kans zit er wel in. In onze situatie is voortaan elke wedstrijd gemakkelijk. Er zijn verschillende redenen waarom we voorlaatste staan.”

“Het zat al vaak niet mee en ontbrak het geluk om te scoren. Bij momenten brengen we mooi en goed voetbal. En er zijn natuurlijk ook de blessures, al mogen we het niet altijd daarover hebben. Het uitvallen van Liam Prez is wel een groot gemis.”

Yentl Dewilde (19) en zijn ouders waren de afgelopen maanden heel vaak op de sportsite Virovios van Eendracht Wervik te zien. Nu is de komst van de broers officieel. “Ik heb getekend”, bevestigt Yentl. “Wervik speelt heel goed voetbal en heeft ambitie om op termijn te promoveren.”

“Ik had veel aanbiedingen, zowel van hogere als lagere reeksen. Wervik traint twee keer per week en dat lukt beter in combinatie met mijn studies. Ik heb eerst nog wat getwijfeld. Een grote reden waarom ik wegga zijn de vele vertrekkers. We zijn halfweg maart en hebben nog geen ploeg voor komend seizoen.

De vertrekkers

Opmerkelijk veel spelers verlaten het Crack Stadion in Ieper: spits Dirk-Jan Dewagemaeker, doelman Maxence Dannel, Jarne Jodts en de revaliderende Liam Prez (allen FC Gullegem), Jérémie Cremers (Sassport Boezinge), doelman Gilles Vercruysse, (SC Dikkelvenne), Janis Coppin (SK Roeselare-Daisel), Jason Robaeys (Jespo Komen-Waasten) en dus ook de broers Dewilde. Seppe Gantois, Olivier Scholaert, Gabriel Gailliez en de jonge Marco Willemyns tekenden bij.

“Ik vind dat we een heel sterke ploeg hebben, maar we staan wel onderaan en stel ik me toch de vraag wat het gaat worden nu er zoveel ploegmaats vertrekken”, zegt Yentl. “Ik heb niet echt veel goesting om volgend seizoen weer voor het behoud te moeten vechten.”

De zoon van ex-voetballer Andy Dewilde doorliep de jeugdrangen van KVK Westhoek en is er een vaste waarde. “KVK Westhoek ligt me na aan het hart en het is spijtig dat ik vertrek, maar ik moet toch eens een beslissing nemen”, klinkt het. “Eendracht Wervik kon niet blijven wachten. Net zoals vorige jaren is men bij Westhoek laat begonnen aan de besprekingen voor komend seizoen en speelde dat voor mij ook een rol.”

