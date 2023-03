Broers Vanthoor bevestigen hun status in de internationale uithoudingsracerij met zeges op de Nürburgring en in Sebring

“De auto is en blijft de BMW M4 GT3 en ik reed samen met een teamgenoot van binnen WRT, Maxime Martin”, aldus Dries Vanthoor. “Het was de eerste race van de Nürburgring Endurance Series en het verliep geweldig. We mochten van op de derde plaats starten en wonnen de race. Maar het was zeker geen gemakkelijk overwinning.” voegde Dries hier nog aan toe. “Ik moest in de laatste ronde nog pushen. Gelukkig kon ik ook gebruik maken van het verkeer op de baan. De wagen was echt super en het team heeft echt uitstekend werk geleverd.”

Ondertussen in Florida

In Sebring kende Laurens Vanthoor ondertussen een razend druk weekend. Op vrijdag betwiste de oudste van de broers de eerste race van het WK Uithouding, de 1000 Miles of Sebring, met de nagelnieuwe Porsche 963 prototype. Na een enigszins moeilijke race tikte hij als zesde aan. Op zaterdag volgde dan de 12 Hours of Sebring, de tweede race van het Amerikaanse uithoudingskampioenschap, maar dan met een GT-wagen, de Porsche 911 GT3 R van het Amerikaanse Pfaff Motorsports. Samen met zijn teamgenoten Klaus Bachler en Patrick Pilet reed hij na problemen in de kwalificaties van de laatste naar de eerste plaats. Het was meteen de tiende zege voor Vanthoor met het team en zijn tweede overwinning in Sebring. Laurens Vanthoor was ook in beide races de snelste man in de auto. Eind april zien we Laurens Vanthoor in het WK op Spa-Francorchamps.