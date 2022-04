Broers Olivier en Tobias Biekens kijken uit naar play-offs met Braxgata: “Het plaatje klopt perfect”

Het wordt zaterdag op Braxgata een absolute topdag: zowel het mannen- als het vrouwenteam speelt dan de heenwedstrijd in de halve finale van de play-offs in eigen huis. “We leefden de voorbije maand als echte profs. Als beloning mogen we nu een geweldige apotheose beleven”, klinkt het bij de broers Olivier en Tobias Biekens.

Olivier en Tobias Biekens genieten van de hoogdagen op Braxgata. Meer kind aan huis dan de broers kan je immers niet zijn. “We begonnen hier op 5-jarige leeftijd te hockeyen”, aldus de bijna 23-jarige Olivier Biekens. “Ook onze oudere broer Jan hockeyde in de jeugdreeksen. Bij de junioren speelden we zelfs een seizoen met z’n drieën samen. Zes jaar geleden bereikte Braxgata voor het eerst de play-offs, meteen daarna sloot ik aan bij de eerste ploeg. Een seizoen later kwam Tobias er bij. Het was in 2017 in een thuismatch tegen Dragons dat we voor het eerst zij aan zij in de Eredivisie speelden. Dat moment herinneren we ons nog levendig. Jarenlang supporterden we langs de lijn voor Braxgata en plots stonden we tussen de grote jongens.”

Braxgata-producten

“Ook spelers als Maxime Loots, Rik Van Cleynenbreugel en Leon Van Steerteghem kunnen als echte Braxgata-producten nu van de play-offs genieten”, vult de 21-jarige Tobias Biekens aan. “De voorbije jaren speelden we vooral tegen de degradatie, nu hockeyen we voor de prijzen. Bij de wat oudere jongens kenden Christophe Adriaensen en Anton Van Biesen geen andere club dan Braxgata en ook Loïck Luypaert – die enkele seizoen elders speelde – is van het huis.”

Opvallend: zowel de mannen als de vrouwen van Braxgata treden dit weekend ‘au grand complèt’ aan. Bij de vrouwen maakte Shaunda Ikegwuonu zondag na lang blessureleed haar heroptreden. De geelgeschorste Olivier Biekens moest het voorbije weekend in de beslissende wedstrijd op Orée toekijken. “Dat ging met heel veel stress gepaard”, zegt hij. “Toegegeven: na het laatste fluitsignaal was ik niet alleen fier, maar ook emotioneel.”

Geen sterallures

De eigen jeugd van Braxgata krijgt in Boom de kans om te groeien tussen buitenlandse spelers met een pak ervaring: de Argentijnen Lucas Rossi en Agustin Mazzilli, de Nederlander Bob de Voogd en de Duitse keeper Tobias Walter kunnen nu al terugblikken op een geweldige internationale carrière. “Braxgata trok met Walter, Mazzilli, Rossi en de Ier Ben Walker vier nieuwe spelers aan, in elk compartiment kwam er versterking”, aldus Tobias Biekens. “Naast Loïck Luypaert en Bob de Voogd kreeg het team er dus nog een pak ervaring bij. Die spelers omkaderen de rest van de groep en pushen de jongeren om beter te worden. En vooral: zij hebben geen sterallures. Ze passen perfect in het plaatje van Braxgata.”

Donderdagavond viel de beslissing dat Léopold schuldig werd bevonden in de zaak van de Argentijnse spelers en dat maakt dat de mannen dit weekend in halve finale tegenover Racing staan en dat de vrouwen van Braxgata tegen favoriet Gantoise moeten opboksen. “Ach, voor ons maakt het niet veel uit”, klinkt het bij de broers. “Zowel tegen Watducks als Racing scoorden we in de reguliere competitie vier op zes. Wij hebben niets te verliezen. Toen we na de winterstop meteen wonnen van Watducks en Racing keken we voorzichtig naar boven. We stonden voor een loodzwaar programma met zeven matchen op 21 dagen. We hebben toen besloten om als echte profs te leven en geen druppel alcohol aan te raken. De play-offs begonnen meer en meer te leven en de resultaten volgden.”

Mama is manager

Om het familiale plaatje van de broers Biekens helemaal compleet te maken: papa Eduard Biekens zit bij Braxgata in de cel Tophockey en mama Marieke Puts is … manager van de eerste mannenploeg. “Dat maakt dat we op zaterdag kunnen helpen met het vullen van de ijsbaden”, lachen de broers. “Mama is heel betrokken, er bestaat geen betere manager. Tijdens de match is ze de moeder van alle spelers. Als het dan koud is komt ze een dekentje leggen. Zo gaat dat met mama’s, hé.”