Broers Charles en Frédéric Dupain dolgelukkig na 3-1 overwinning van SK Tongeren tegen Berchem Sport: “Dit is een gouden stap richting behoud”

Dolle vreugde in het Tongerse kamp, want met deze gouden zege is er een grote stap richting behoud gezet. De broers Charles en Frédéric Dupain zijn van onschatbare waarde voor SK Tongeren. Vleugelverdediger Charles Dupain speelde een schitterende partij en zijn jongere broer Frédéric Dupain is als communicatie manager een belangrijke schakel voor de club.

Dit seizoen zorgen de jeugdtrainers dat de kleine mannen naar de thuiswedstrijden van SK Tongeren komen kijken. Veel volk op de tribune en een aangename sfeer. De partij was boeiend vanaf het eerste tot het laatste fluitsignaal. Snel en knap voetbal. Mooie combinaties en dreiging aan beide kanten. Iets meer dan twintig minuten gespeeld sneed Lance Voorjans knap naar binnen en haalde magistraal uit met een pegel in de kruising. Een schitterend doelpunt en een verdiende voorsprong, want het betere spel kwam van de thuisploeg.

Enkele minuten later haalde Beirlant uit op de vuisten van Vandecaetsbeek. Iets na het halfuur vergat scheidsrechter Carrein een fout te fluiten op Baik en Berchem profiteerde met een vlijmscherpe counter. Bas Saillart, terug na een kort avontuur bij Thes Sport, kon zich knap doorzetten en de kleine rechthoek induiken. Vandecaetsbeek had een superreflex in huis en via de paal ging het leer in hoekschop. Twee minuten voor de rust dacht iedereen die raket van Baik gaat binnen. Doelman Truyts had een knappe parade in huis op de loeier van de Zuid-Koreaanse topschutter.

Na de rust kwam Berchem scherper uit de kleedkamers, maar de eerste grote mogelijkheid was voor de thuisploeg. Een gemeten voorzet van Quintiens en op een vliegende kopbal van Voorjans had doelman Truyts een geweldige save in huis. Even later kon Berchem opnieuw vlijmscherp counteren en kapitein Vanderhoven moest aan de noodrem trekken. Tot grote woede van Berchem Sport bleef het bij een gele kaart. SK Tongeren bleef gevaarlijk en een kwartier voor tijd na een snelle omschakeling kon Dupain zich knap doorzetten, werd onderuit gehaald, maar kon de bal op het nippertje doorsteken naar Tanriver, die bediende de mee opgerukte Kessels en die kon niet anders dan de voorsprong vergroten. Buit binnen dachten de Tongerse supporters.

Slotoffensief Berchem Sport

Berchem bleef knokken en acht minuten voor tijd haalde in het strafschopgebied Van Hoof keihard uit. Zijn loeier werd op een miraculeuze manier uit de kruising geranseld door Vandecaetsbeek. In blessuretijd kwam de verdiende aansluitingstreffer langs De Kuyffer, die enkele minuten later nog een strafschop claimde. Vlak daarop een snelle uittrap van Vandecaetsbeek naar Baik en die nam alle twijfels weg. Het feestje kon losbarsten bij de Ambiorixzonen.

Charles Dupain

“Dit is een gouden zege en we zetten vanavond een grote stap richting behoud”, stelde één van de uitblinkers Charles Dupain vlak na de partij. “Op basis van de eerste helft zeker een verdiende overwinning. Al begrijp ik de frustraties bij Berchem Sport. Onze kapitein had rood moeten krijgen, daar ben ik eerlijk in. Strafschop? In mijn ogen niet. In Berchem werden wij genekt door in de slotfase een lichte strafschop tegen te krijgen. Ach, het zat vanavond voor de eerste keer sinds lange tijd mee. We pakken nu, na een collectieve glansprestatie op het juiste moment zes op zes. Had eigenlijk twaalf op twaalf moeten zijn, want de voorbije twee thuiswedstrijden verloren we totaal onverdiend. Op basis van de eerste helft is deze broodnodige zege zeker niet gestolen. T1 Davy Heymans gaat altijd uit van een stevige organisatie en die was vanavond uitmuntend. Ook op de belangrijke momenten hield doelman Lennert Vandecaetsbeek ons recht met enkele knappe reddingen.”

Contractverlenging

“De pers krijgt vanavond ook het goede nieuws dat ikzelf en Olivier Geurts nog één jaartje langer bij SK Tongeren blijven”, zegt het 26-jarige jeugdproduct Charles Dupain. “Ik ben een geboren en getogen Tongerenaar. Mijn connecties liggen op praktisch alle vlakken in Tongeren. Dit is mijn 23ste jaar bij SK Tongeren. Mijn lief en grote steun Céline Legros is ook van Tongeren. Er zal veel moeten gebeuren voordat ik andere oorden zal opzoeken”, besluit Dupain, tewerkgesteld bij Kwadro Ramen en Deuren.

Communicatie manager Frédéric Dupain

Wie meedeelde in de vreugde was communicatie manager Frédéric Dupain, die altijd als vrijwilliger beschikbaar is voor SK Tongeren. Hij is voor de groep als een teammanager en ook de sponsors zijn de jongere broer van Charles Dupain enorm dankbaar, want hij staat in voor alle reclame op sociale media.

“Dit SK Tongeren zal niet degraderen”, valt de 24-jarige Frédéric Dupain meteen met de deur in huis. “We hebben dit seizoen vaak te weinig gekregen. Tegen Berchem Sport zat het eens mee, maar deze overwinning is zeker niet gestolen. De talrijke supporters hebben een schitterende wedstrijd gezien.”

“Wat mijn taken zijn bij SK Tongeren? Sinds 2018 ben ik bij de club gekomen”, stelt de bediende bij SKF. “Ik werd snel op meerdere vlakken betrokken in het reilen en zeilen van de club. Mijn taken zijn omvangrijk. Ik verzorg online de reclame van de sponsors. Heel het beheer op sociale media valt onder mijn bevoegdheid. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de spelers. Met veel problemen kunnen ze bij mij terecht. Ik zal altijd in overleg met het bestuur en de vrijwilligers overleggen hoe we elk probleem gaan aanpakken. De vrijwilligers bij SK Tongeren zijn van goudwaarde. Onze voorzitter Steven Vangeeteruyen heeft onze club samen met Jef Byloos weer op de kaart gezet. SK Tongeren is in volle groei om opnieuw mooie jaren, zoals in het verleden op “De Motten” te beleven. Ja, ik spreek van “De Motten”. We dromen met veel supporters om ooit weer in een nieuw stadion op “De Motten” te kunnen spelen. Zodat veel mensen uit de stad met de fiets naar de wedstrijden kunnen komen en de beleving speciaal zal zijn.”

Marc Dupain

“Onze papa Marc Dupain, ex-nieuwsanker bij VTM, is ook betrokken bij SK Tongeren”, vervolgt Frédéric Dupain, die op veel steun kan rekenen van zijn lief Yara Manet. “Hij ontvangt regelmatig de scheidsrechters en heeft ook als grote droom dat SK Tongeren, al zal het een moeilijk verhaal gaan worden, ooit zal terugkeren naar “De Motten”.

“Of SK Tongeren alleen bij ons thuis de klok slaat? Vaak gaat het over SK Tongeren (lacht). We hebben ook nog een pluszus met Floor Vangeeteruyen, ja de dochter van onze voorzitter. Soms gaat het over basketbal. Jan Dupain, broer van onze papa, zijn zonen spelen bij Basket Tongeren. Wij gaan vaak naar onze neven kijken en omgekeerd ook.”

Transfers

“Voor het sportieve gedeelte moet je bij Jef Byloos zijn. Al ben ik meestal ook wel goed op de hoogte van de transfers. Er zijn natuurlijk een aantal vertrekkers. Lance Voorjans (Bregel Sport), Martijn Dingenen (FC Alken), Andy Dauwe (Belisia) verlaten de club. Eloy Otero-Perez stopt einde seizoen. Hij gaat meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Ricardo Kessels gaat misschien opnieuw een poging wagen voor een avontuur in Schotland. Onze topschutter Sonny Baik wil graag een stap hoger zetten. Begrijpelijk ook. De meeste jongens blijven de club trouw. Met Kaan Tanriver zijn de onderhandelingen bezig. Versterking? We moeten in elke linie versterking zoeken en zeker in het aanvallende compartiment. Tongerenaar Christophe Bertjens van Bocholt VV? Zijn we mee bezig, maar er is financieel nog geen doorbraak”, besluit de Tongerse communicatie manager.