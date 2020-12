Britt Ruysschaert en Asterix Avo kijken uit naar topper tegen Oudegem: “Scoren op belangrijke momenten”

volleybalDe derby in Liga A tussen Asterix Avo en VC Oudegem is altijd een spannend spektakelstuk. Zaterdagmiddag ontmoeten beide Oost-Vlaamse clubs elkaar opnieuw in de mooie sporthal van Beveren. Oudegem wil graag de ongeslagen status behouden, Asterix Avo wil vooral de uitschuiver van vorige week tegen Charleroi rechtzetten met een glansprestatie.

Met VDK Gent erbij strijden drie clubs uit Oost-Vlaanderen dit weekend voor de leidersplaats. “Daar zijn wij op dit moment helemaal niet mee bezig”, benadrukt Asterix-coach Kris Vansnick. “We concentreren ons op de eigen prestatie, op ons eigen niveau.”

“De wedstrijd van Charleroi heeft ons vorige week veel geleerd. Het was een uitstekende les om tegen een team met een hele sterke verdediging op te moeten boksen. Oudegem verdedigt ook uitstekend, met veel enthousiasme en vertrouwen. Zij zijn de ploeg in vorm”, weet Vansnick. “Het wordt ongetwijfeld een topmatch voor onze ploeg. We zullen ons niet louter focussen op winnen of verliezen. We denken ook niet aan de gevolgen. Onze aandacht gaat uitsluitend naar de acties, die we moeten ondernemen. Ons eigen niveau telt, de rangschikking bekijken we daarna wel.”

Werkpunten

“Zoals iedere week hebben we de voorbije dagen onze wedstrijd tegen Charleroi uitvoerig bestudeerd”, pikt Britt Ruysschaert in. “Charleroi was heel gedreven en wij moesten ons in de match knokken. Uiteindelijk haalden we meer punten dan onze tegenstrevers uit Wallonië. In het volleybal gaat het echter ook om punten scoren op de juiste momenten en dat deden we niet. Tegen Charleroi bleek het doorslaggevend om de belangrijke fasen met meer gretigheid af te werken. Ons niveau en onze geestdrift moeten omhoog, want ook Oudegem speelt erg enthousiast volleybal.”

“We hebben deze week onze werkpunten aangepakt. We hebben er zin in, want we willen onze begeestering tonen. Het huidig competitieverloop maakt duidelijk dat je er iedere week moet staan. Met hartstochtelijke vurigheid”, besluit Ruysschaert. “Kwaliteit en gedrevenheid zijn cruciale factoren die we absoluut willen etaleren tegen de streekgenoten uit Oudegem.”