Britt Ruysschaert (Antwerp Volley): “We zijn op fysiek vlak overklast door Asterix Avo”

Na de knappe overwinning van Antwerpen in Charleroi waren de Volley Ladies van ‘t stad hoopvol, maar vooral met frisse moed aan het duel met koploper Asterix Avo gestart. Een slag om de Schelde - een strijd tussen de linker- en de rechteroever - kunnen we het niet noemen. Daarvoor was het overwicht van het team uit Beveren te groot in de laatste twee sets.

“Om tegen Asterix Avo te kunnen winnen, moet de servicedruk hoog zijn”, omschrijft Britt Ruysschaert de tactische plannen van het Antwerpse team. “In de eerste set legden we net te veel risico in onze opslagen. Toch verloren we maar nipt met 24-26. Daarna heeft mijn ex-ploeg te veel kansen gekregen om vanuit het midden hun aanvalsconcept uit te bouwen. We konden hen niet tegenhouden. Zo werd het snel 0-3.”

Lef tonen

“We zijn op fysiek vlak overklast”, geeft de aanvalster van Antwerpen toe. “Het is een combinatie van verschillende factoren. Druk zetten, zodat zij die eerste tempo aanvallen niet kunnen uitvoeren. De zone’s in hun receptielijn beter en verstandiger bestoken. En meer lef tonen, in plaats van te vluchten naar tipballetjes. Die durf - scoren via de handen van de blokkering - deden we de in eerste set goed. Daarna viel dat weg. Ze zetten ons goed vast en ze domineerden de partij. We nemen de werkpunten mee naar de volgende wedstrijden. We blijven strijdlustig, want er waren ook positieve punten. Onze acties in het achterveld waren echt goed.”

“In de openingsset noteerden we acht opslagmissers”, komt coach Moga even terug op de start van haar team. “En toch zijn we dicht bij de winst. Serverend hebben we niet ons niveau gehaald. In verdediging hebben we wel sterk gepresteerd. Winnen we de eerste set, dan groeit ons vertrouwen allicht. Dan lukt er misschien meer vanaf de opslaglijn. Asterix Avo zette vanaf set 2 hun middenaanvalsters aan het werk, daardoor kregen we het moeilijk.”

“Nu staan er - met wedstrijden tegen Fixit Kalmthout en Haasrode-Leuven - twee zeer belangrijke wedstrijden op de kalender. Op deze twee ontmoetingen gaan we ons hard concentreren. Het wordt een cruciale novembermaand”, besluit de trainer-coach van het Antwerpse Brabo team.