Britt Rampelberg (Yellow Tigers): “Tegen Argentinië moet de focus opnieuw heel scherp staan”

Britt Rampelberg en alle andere Yellow Tigers hebben meteen gemerkt dat er een groot verschil is tussen een poulefase op het WK volleybal in Nederland tegenover de tweede ronde. De libero van de Belgische selectie heeft zich - samen met het hele team - tot in de tweede fase van deze kampioenschappen geknokt. Maar dan werden de Yellow Tigers meteen met de neus op de feiten gedrukt.

“Dit is iets anders. Japan is supergoed voorbereid op dit WK”, stelt Britt Rampelberg vast. “Dat merk je aan alles. Het tempo van die flitsende speelsters is waanzinnig, verschroeiend gewoon. We begonnen goed en we wonnen de eerste set, maar dan voerden de Japanners enkele wissels uit en die rendeerden optimaal. We kwamen nooit meer in ons normale spel.”

Kwartfinale nog niet verspeeld

Het verlies tegen Japan hoeft geen ramp te zijn. Er komen nog wedstrijden aan. Er volgen wel telkens opnieuw confrontaties tegen een land uit de wereldtop en dan zie je dat België heel hard op de toppen van de tenen moet lopen om dit hoge niveau aan te kunnen.

“Vandaag was het iets minder”, beseft de libero van de nationale ploeg. “Over het algemeen ben ik tevreden over dit WK, maar nu was het niet allemaal perfect. Om tegen Japan of een ander topland te kunnen winnen, moet alles heel goed lukken. Dan moet het wat nijdiger en wat scherper om dat punt te maken, want ze verdedigen echt elke bal. Op fysiek vlak konden we met de Japanners wedijveren. Dat zag je in de openingsset. Maar we werden daarna in snelheid gepakt. Ik ben een perfectionist, dus voelt het op dit moment een beetje zuur aan. We gaan eventjes herbronnen. Tegen Argentinië moet onze focus opnieuw heel scherp staan.”

“Iedereen vermoedde dat, indien we van Japan zonder verliezen, de Yellow Tigers de kansen op de kwartfinale zouden verspeeld hebben”, vult coach Vande Broek aan. “Dat is helemaal niet het geval. Het duel tegen Argentinië is daarentegen wél cruciaal. Anders is het na de ontmoetingen van volgend weekend (zaterdag Brazilië, zondag China, red.) voorbij. We moeten collectief ons beste niveau terug bovenhalen tegen de Argentijnen. En vooral meer durven.”