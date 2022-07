Brit William Smith wint Menen-Kemmel-Menen in de spurt

De klassieker Menen Kemmel Menen startte voor de eerste keer in Reningelst. Met twee keer de Kemmelberg en éénmaal de Monteberg. De organisatoren van KWSC Menen gooiden het voor deze editie over een totaal andere boeg. Met succes, want er stonden 25 ploegen (136 deelnemers) aan de start.

Zeven leiders gingen met een halve minuut voorsprong de vijf plaatselijke ronden in. Tot dat gezelschap behoorde tweedejaars Bart Bolle (Zarren) van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. Tijdens het voorjaar in de Strade Bianche voor U19 was hij op weg naar een topresultaat, maar in een afdaling kwam hij ten val.

Opmerkelijk was dat de latere winnaar Smith en Te Nijenhuis ook voorin reden. De voorsprong slonk. Vooraan bleven alleen Smith en Te Nijenhuis voorin. Ze kregen in de voorlaatste ronde het gezelschap van Warre Van den Meersche, de Brit Lucas Jowett en de Duitser Gus Otte. De vijf koplopers begonnen aan de slotronde. Het peloton volgde op 25 seconden. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx draaide achter in de grote groep mee.

Van den Meersche zette de spurt in de Generaal Lemanstraat in, maar werd nog gecounterd door Smith. “Ik ben zuiver geklopt”, stelde Van den Meersche, sedert dit seizoen in het shirt van Avia-Rudyco CT. “Ik denk dat ik met mijn tweede plaats mag tevreden zijn. Nu ben ik ontgoocheld, maar over enkele dagen zal dat wel anders zijn.”

“Op het einde moest de Duitser lossen en bleven we nog met vier over. Op de laatste helling op de brug over de spoorlijn was er nog een poging, maar ik sprong direct op het wiel. Tijdens de passage in Heuvelland was het overleven. Ik mag alvast niet klagen over de kansen die ik van mijn team krijg”, besluit de broer van de talentvolle nieuweling Lomme.

Lees ook: meer wielrennen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.