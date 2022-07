Brit Smithson wint massaspurt in supersnelle Trofee van Vlaanderen

Vanden Heede, na veel ereplaatsen nog altijd op zoek naar zijn eerste zege, probeerde het nog solo maar het kwam tot een hergroepering. Bij het ingaan van de slotronde probeerde William Smith weg te rijden. De Brit won enkele weken geleden Menen-Kemmel-Menen. Het draaide met bijna negentig renners uit in een massaspurt. Ongewoon in de Trofee van Vlaanderen (140 deelnemers, 25 ploegen) op een toch wel selectief parcours.

“Ze reden enorm snel, te snel om proberen weg te rijden”, aldus Gauthier Servranckx uit Zwevezele. “Mijn papa vertelde me vooraf dat dit hier normaliter niet eindigt in een massaspurt. Voor mij was dat hier een heel goede training want ik werk toe naar Aubel-Thimister-Stavelot (5-7 augustus, red)). en de klimkoersen.”

Hij eindigde in de buik van het peloton. Ploegmaat Laurens Plancke (CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare) uit Moorslede probeerde het op zo’n vier kilometer van de finish samen met twee anderen. “Na een helling reden we wel aan 60 kilometer per uur naar beneden”, zegt hij. “Het peloton kwam zo snel dichterbij. In de spurt heb ik me laten wegdrummen. Ik koos voor links maar ze gingen de spurt rechts aan. Ik ben wel content over de conditie die sedert het BK voor eigen volk nog altijd goed is.”