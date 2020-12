Brighton Labeau zet Union op weg naar ruime zege: “Een opluchting voor heel de club”

Voorzitter Peter Queeckers en NEO Hockey Club Mechelen laten corona spelple­zier niet bederven: “We doen het voor de glimlach van de kinderen”

5 december Dat de coronacrisis alle sportclubs in Vlaanderen, en met uitbreiding het hele land en de wereld, treft, is intussen wel duidelijk. Maar zelfs in Mechelen zijn er nog verschillen in hoe er met de crisis wordt omgegaan. Terwijl anderen ervoor kiezen om af te wachten in de hoop op meer duidelijkheid, vat men bij NEO Hockey Club Mechelen de koe bij de horens. En vooral, met veel positivisme.