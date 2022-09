Briek Mersseman krijgt dit seizoen kansen bij leider Lo-Reninge: “We hebben van niemand schrik”

Mersseman is een zeventienjarige student sociaal-technische wetenschappen aan het VTI van Diksmuide, die dit seizoen voor het eerst zijn kans krijgt bij de eerste ploeg van Lo-Reninge. “Ik ben coach Patrick Van Veirdeghem en assistent Danny Knockaert dankbaar voor het vertrouwen”, vertelt Mersseman. “Bij Lo-Reninge speel ik in een kwaliteitsvolle ploeg die goed omkaderd wordt. Deze uitstekende start verrast me niet, want we hebben een vruchtbare voorbereiding achter de rug en op training zie ik elke week dat we goed kunnen voetballen. Die tien punten konden er evengoed twaalf zijn, want tegen Kortemark slikten we in de blessuretijd nog de gelijkmaker toen we met tien op het veld stonden. Er zijn nog sterke ploegen in deze reeks, maar we hebben van niemand schrik. Deze leidersplaats willen we zo lang mogelijk verdedigen.”