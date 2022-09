Brice Verkerken en Rupel Boom willen herwonnen vertrouwen bevestigen tegen Hoogstraten: “Een verlengstuk van dat eerste punt is noodzakelijk”

voetbal eerste nationaleRupel Boom pakte vorige week een punt op het veld van Patro Eisden. Dat het gelijkspel (0-0) gevierd werd als een overwinning was een indicatie van de last en druk die de Steenbakkers op hun schouders droegen en er nu in een klap vanaf viel. In realiteit staat Boom dan nog wel op de laatste plaats geparkeerd, maar als het van Brice Verkerken en zijn maats afhangt, geven ze die zaterdagavond door aan tegenstander Hoogstraten.

“Dat we een puntje pakten in Patro kwam er, misschien niet toevallig, na een van onze beste trainingsweken. In de aanloop naar de wedstrijd staken we onze koppen bij mekaar. Omdat we tegen Mandel een dieptepunt hadden bereikt? Dat denk ik wel. Na die wedstrijd waren we het er allemaal over eens dat het zo niet verder kon. Er moést gewoon iets gebeuren, want al ons harde werk leverde niets op. Het kwam tot een groepsgesprek en alle spelers zijn daarna voor de spiegel gaan staan.”

“Het resultaat was dat we bij Patro als een echt blok speelden. Hoewel de thuisploeg veel stilstaande fases in het voordeel kreeg, slaagden we er toch in weinig uitgespeelde kansen toe te staan. Als ik het optel denk ik zelfs dat wij de beste mogelijkheden kregen. Of er dan meer in zat dan een punt? Het geloof was er wel en we kwamen in de tweede helft met een heel positief gevoel uit de kleedkamer, maar ik denk dat we ook realistisch moeten zijn en dat punt naar waarde moeten schatten.”

Euforie

En dat deden de bezoekers, want de euforie na het laatste fluitsignaal was groot. “Het voelde echt als een soort verlossing”, erkent Verkerken. “Bij mij persoonlijk kwam het echt tot een vreugde-uitbarsting in de kleedkamer. (lacht) Onze kapitein temperde de euforie wel een beetje door te stellen dat het nog altijd máár een punt was, maar het deed onvoorstelbaar veel deugd. We konden de verwachtingen nog niet inlossen dit seizoen, maar eindelijk was er dan toch een resultaat.”

Een belangrijk eerste punt dus, maar dat kan het alleen blijven als het zaterdagavond een vervolg krijgt wanneer Hoogstraten op bezoek komt. “En ik heb nog een eitje te pellen met hen na vorig seizoen”, zegt Verkerken. “Hoewel we er met Aalst wel in slaagden hen te kloppen, waren ze toch een beetje ongenaakbaar en werden ze los kampioen. Maar kijk, dit seizoen is anders en ze merken ook dat het niveau in deze reeks in niets te vergelijken is met dat van vorig jaar. Ik acht ons zeker in staat om dit Hoogstraten te kloppen.”

Middenvelder

En dat moet dan met Verkerken op het middenveld. Daar mocht hij vorige week voor de tweede match op rij postvatten nadat hij in de openingsmatch tegen Ninove nog als rechtsachter werd uitgespeeld. “En voor die positie werd ik ook gehaald”, zegt de 21-jarige West-Vlaming. “Een gevolg van een scoutingsrapport toen ik nog bij KV Kortrijk speelde. Maar eigenlijk maakte ik de meeste minuten als centrale verdediger en op vrijwel alle posities centraal op het middenveld. Daar kom ik het best tot mijn recht en dat heeft de coach ook gezien op basis van mijn trainingsarbeid. In de match tegen Ninove werd ik aan de rust vervangen, terecht overigens, maar ik gaf nooit op en daar pluk ik nu de vruchten van.”

Beroep Tienen

Vandaag (vrijdag) wordt trouwens het beroep behandeld van KVK Tienen tegen de eerdere uitspraak van het Sportcomité van de KBVB om het onderlinge duel met Rupel Boom te herspelen. Die wedstrijd werd vroegtijdig gestaakt omwille van een defect aan een van de lichtmasten in Boom. De Steenbakkers werden daar niet voor verantwoordelijk gesteld, maar dat zag men in Tienen dus anders. Daar wil men een forfaitzege.

