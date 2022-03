Brice Verkerken (Eendracht Aalst): “Niet impulsief naar voor stormen”

Brice Verkerken beseft dat het beter moet voor eigen publiek. “We maken vaak de fout te impulsief naar voor te stormen en de organisatie te verwaarlozen”, zegt de ex-Kortrijkspeler. “Als je bij wijze van spreken als kippen zonder kop voetbalt, dan krijg je vaak het deksel op de neus. Op Hoogstraten deden we dat niet en speelden een tactisch sterke wedstrijd. Hoewel de leider het meeste balbezit had, gaven we zeer weinig kansen weg. We moeten er over waken dat we dat in de toekomst ook in de thuiswedstrijden defensief onze job goed doen.”

Coach Carl De Geyseleer koos er op Hoogstraten voor jou naast Samuel Fabris op het middenveld te posteren. Dat vergde toch wel een serieuze aanpassing voor iemand die voordien vrijwel altijd als centrale verdediger of rechtsback heeft gespeeld?

“Ik werd ook in de oefenwedstrijden in januari een paar maal op het middenveld uitgespeeld en dat liep gesmeerd. Het was in het begin uiteraard wat wennen, maar naarmate de match vorderde, viel het best mee. Of ik ook tegen Londerzeel op die stek zal uitgespeeld worden, is koffiedik kijken. Het spreekt vanzelf dat de coach thuis voor een meer aanvallende veldbezetting zal opteren, maar hoe we precies de match zullen aanpakken weten we pas op het einde van de week.”

Eindrondeticket

Nu het vast staat dat Hoogstraten de licentie heeft aangevraagd, mag Eendracht zijn titelambities opbergen. Er rest jullie nog enkel de strijd om een eindrondeticket.

“Het blijft wel altijd afwachten welke clubs de licentie zullen behalen. Daarom moeten we iedere wedstrijd tot het uiterste gaan om zo hoog mogelijk te eindigen. Nu zondag kunnen we bij winst een grote kloof slaan met Londerzeel met het oog op deelname aan de eindronde. We hebben overigens nog een eitje te pellen met de Vlaams-Brabanders, want we gingen in de heenwedstrijd onverdiend onderuit.”

Eendracht voetbalt doorgaans goed, maar zette vooral in de thuiswedstrijden tegen de mindere goden te veel puntenverlies. Je kan tot dusver toch niet van een geslaagd seizoen spreken?

“Er zat uiteraard meer in, maar toch vind ik dat we tot dusver een degelijk seizoen spelen. De tweede of derde plaats ligt binnen ons bereik en via de eindronde kunnen we nog altijd de promotie afdwingen.”

Het seizoen loopt naar zijn einde toe. Zien we je ook het komende jaar in het wit-zwarte shirt voetballen?

“De clubleiding kan de optie in mijn contract lichten, zodat ik automatisch nog een jaar langer aan Aalst verbonden blijf. Dat zal binnenkort gebeuren, want ik vernam dat men met mij wil doorgaan. Zelf zie ik een verlengd verblijf absoluut zitten, want de beleving binnen deze club is fantastisch.”

