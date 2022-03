Brian Vercruysse (RC Gent): “We willen met goed gevoel seizoen afsluiten”

“In de derde periode sprokkelden we tien punten uit vier wedstrijden. Enkel KVV Zelzate doet beter. Maar dat houdt ons niet echt bezig. Je moet weten dat we maandenlang onderin de klassering bengelden en onze ‘remontada’ net op tijd kwam. Het is niet zo makkelijk om in twee, drie seizoen uit te leggen waarom het dan plots wel lukte. Het is zo dat blessures, schorsingen en coronagevallen roet in het eten gooien. Week na week moeten puzzelen komt het resultaat niet ten goede. De voorbije weken veranderde er heel weinig aan de selectie en de veldbezetting en je voelt wel dat dit rendeert. Meer vertrouwen, meer efficiëntie, de terugkeer van Joran Triest. Het is op elk vlak een stapje voorwaarts en dat vertaalt zich in goede resultaten. En van zodra je ‘in the flow’ zit kan er meer. We willen dus in Merelbeke graag een vijfde keer op rij winnen.”

Derbygevoel

Op papier is het duel tussen Merelbeke en RC Gent een leuke derby, maar het echte derbygevoel blijft toch wat weg. “Ik voel nu niet meer spanning dan anders. Het is wel zo dat ik bij de tegenstander Dean Van Den Winckel en Mathias Lievens tegen het lijf loop. Dean is een ex-Ratje, met Mathias speelde ik nog bij de jeugd van AA Gent. Dat maakt het wel iets anders, maar voor het overige zie ik dat vooral als een wedstrijd waarbij we wat dichter bij een plaatsje in de linkerkolom kunnen komen.”

Goed gevoel

Vercruysse miste door een blessure aan de adductoren enkele wedstrijden, maar is de voorbije weken vaste waarde. “Door het opschuiven van de competitie door de coronapandemie heb ik niet veel wedstrijden gemist. Voor Nieuwjaar trokken we vaak met een slecht gevoel huiswaarts, de voorbije weken is dat anders. We willen met een goed gevoel het seizoen afsluiten. Achtste of elfde, het klinkt toch heel anders. Nogmaals, we gaan niet dagdromen van de eindronde. Met wedstrijden tegen ploegen als Brakel, Petegem en Ninove is ons programma trouwens nog loodzwaar.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A