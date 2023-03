Brian Roekens en Sporting Kampenhout kijken met hernieuwd vertrouwen uit naar clash met KFC Diest: “Het scoren gelukkig nog niet verleerd”

Toch was het de voorbije dagen een beetje balen, zeker toen ze de beelden bekeken na afloop. “Eigenlijk hadden we na een paar minuten al op een 2-0-voorsprong moeten staan, want Goovaerts kwam netjes achter zijn man vandaan op voorzet van Put”, zag Brian Roekens, de maker van de openingsgoal. “Toch ging de vlag een beetje onbegrijpelijk de hoogte in en dat heeft het wedstrijdverloop natuurlijk danig beïnvloed. Maar zelfs dan hadden we de match gewoon naar onze hand moeten zeggen in een dominante tweede helft, alleen zat het ons in de zone van de waarheid niet altijd mee. Zo werd mijn tweede van de namiddag nog op de lijn gered in de slotfase en ook Avetisov kreeg nog een uitstekende kopkans.”

Barrageplaats

“Maar goed, een reeks van drie ongeslagen wedstrijden is ook niet slecht natuurlijk”, vervolgt de diepe spits. “We zitten duidelijk in een betere periode en dat is goed nieuws in deze laatste rechte lijn van de competitie. Dat bevestigt alleen maar waar we altijd van overtuigd zijn geweest en dat is dat we in nationale thuishoren. Er is wel nog werk voor de boeg want momenteel staan we nog altijd maar op een barrageplaats. Mochten we kunnen winnen in Diest zouden we pas echt een gouden zaak doen in het klassement aangezien zij vier punten meer tellen dan ons. Op eigen veld klopten we ze nog met 3-0-cijfers, dus onmogelijk is het zeker niet.”