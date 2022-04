Brian Meulders kijkt uit naar finale tegen Bocholt: “Tongers handbalhoofdstuk graag afsluiten met bekerwinst”

Eind dit seizoen valt het doek over HC Tongeren, dat samen met Initia Hasselt de volgende competitie zal aanvatten als Hubo Handbal. De Eburonen willen afscheid nemen in schoonheid. “Die bekerfinale leeft al sinds we ons konden kwalificeren, na de knappe zege bij Sporting Pelt”, stelt Brian Meulders. “De finale moet het hoogtepunt worden van het seizoen. De kaartenverkoop loopt als een trein. Ik verwacht een uitverkochte Alverberg. Iedereen die verbonden is met het Tongerse handbal zal deze wedstrijd niet willen missen.”

Stap terug naar Kraainem

Bocholt favoriet

“Uiteraard treffen we een supergemotiveerde tegenstander in die finale. Bocholt verloor tegen Lionsde finale van de BENE-League. Ze zijn favoriet om de beker te winnen. De Damburgers willen absoluut Belgisch kampioen worden en zaterdag die eerste prijs pakken met de Beker van België. Hoe ik onze kansen inschat? We hebben dit seizoen niet gepresteerd volgens de verwachtingen”, stelt Meulders. “De omstandigheden zaten wel niet mee. Corona en blessures waren de rode draad door dit seizoen.”

“Anderzijds, we bewezen in Pelt dat we in staat zijn om topclubs te verslaan. Bovendien is Bocholt de laatste weken kwetsbaar. De vorm van de dag zal bepalend zijn en een tikkeltje geluk zal zeker nodig zijn. Ach, we gaan er alles aan doen om het hoofdstuk van handbalclub Tongeren in schoonheid af te sluiten. Het moet een feest worden waar onze sport opnieuw de nodige aandacht zal krijgen. Sinds de sterke prestaties van de Red Wolves zit het handbal extra in de lift. Ik ben dan ook overtuigd dat Bocholt en Tongeren gaan zorgen voor een boeiende en mooie finale.”