Brian Marmitte wil met SKV Zwevezele komaf maken met povere resultaten in eigen huis: “Dikkelvenne moet het gelag betalen”

“Na een 1 op 12 zijn we inderdaad zo goed al uitgeteld voor de titel”, beseft ook de 24-jarige Brian Marmitte. “Vooral die drie opeenvolgende thuisnederlagen doen ons de das om. Vorig weekend speelden we eindelijk nog eens buitenhuis en was het opnieuw leuk voetballen op het kunstgrasveld van Ninove. We speelden er een sterke partij tegen toch wel één van de toppers uit de reeks en toonden nogmaals dat ook wij de top waardig zijn. Verder dan een wellicht logische puntendeling kwamen we niet waardoor we nu toch wel de titel mogen vergeten.”

Buitenshuis ongeslagen

“Dit jaar haalden we meer punten op verplaatsing dan voor eigen publiek. Buitenshuis zijn we zelfs nog ongeslagen. Thuis morsten we te vaak met de punten”, weet Marmitte. “De drie opeenvolgende thuisnederlagen kwamen hard aan. De erbarmelijke staat van ons veld zit er natuurlijk voor een groot stuk tussen, maar we moeten ook wat in eigen boezem durven kijken. Zondag staat er een nieuwe thuisopdracht op het programma en zullen we er alles aan doen om onze supporters nog eens op een thuiszege te trakteren”, besluit Marmitte. “Dikkelvenne zal het gelag maar moeten betalen, want we willen dit seizoen toch nog zo hoog mogelijk eindigen.”