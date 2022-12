Brian Baerts en Eendracht Termien willen met een goed gevoel de winterstop in: “Onze wagon aan koppeloton vasthaken”

Brian Baerts manifesteerde zich in korte tijd tot een vaste waarde in het elftal van Termien. Baerts is een linksvoetig verdediger en speelt naast Ruben Janssen centraal in de verdediging. En dit tot ieders tevredenheid. Termien draait een goed seizoen en prijkt momenteel op een vijfde plaats in de rangschikking en heeft nog een achterstallige wedstrijd te goed tegen Betekom. “Ons doel is bovenin zo hoog mogelijk meedraaien en als het kan een eindrondeticket verzilveren”, zegt de 23-jarige Baerts, die enkele seizoenen geleden overkwam van de beloften van Lommel. “Op het ogenblik zitten we op schema. Winnen we onze inhaalwedstrijd tegen Betekom dan klimmen we naar de vierde plaats en verstevigen we onze plaats in de top vijf. Organisatorisch staan we sterk en beschikken over de tweede beste verdediging van de reeks. Top, toch? Met Ruben Janssen heb ik als 23-jarige een ideale leermeester. Hij heeft ervaring zat en ik steek heel wat van hem op.”

Met Geel komt zondagmiddag de nummer drie van de reeks op bezoek. Een ideaal moment om nog iets hoger te klimmen in de klassering. “We gaan alleszins ons best doen”, vervolgt Baerts. “Maar eenvoudig is dit niet. Geel sprokkelde op verplaatsing het meest aantal punten van de reeks en verloor slechts eenmaal. Toch mikken we op een overwinning. Als je tegen een rechtstreeks concurrent een driepunter kunt pakken, doe je sowieso goede zaken en kun je een kloof slaan met de bovenste middenmoot. Bij verlies dreig je anderzijds te moeten afhaken van de kopgroep. Dit wijst alleen maar naar het belang van dit duel.”

“Ons gelijkspel in de derby tegen Wellen geeft alvast vertrouwen. Ondertussen is het wachten op de terugkeer van onze spits Henry Odutayo, die met een elleboogblessure reeds vele weken in de ziekenboeg zit. Hij hervatte ondertussen de training, maar het blijft wachten op zijn wederoptreden. Met hem erbij heb je voorin een extra goaltjesdief in huis die het verschil kan maken.”

Met trainer Dennis Hamers waait er een nieuwe wind binnen de ploeg. Heeft dit ook zijn invloed op de positieve statistieken? “Tomas Daumantas en Dennis Hamers hebben ieder een eigen manier van aanpakken. Welke het meest rendeert moeten we afwachten. Beiden zijn goede trainers. Maar het is een feit dat Dennis Hamers de spelersgroep goed aanvoelt. De resultaten bewijzen dit. Het is nu nog even doorduwen en alles geven, zodat we met een positief signaal de winterstop in kunnen. Na de wedstrijden tegen Geel en Sint-Lenaerts en de inhaalpartij tegen Betekom weten we meer”, besluit Baerts.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B