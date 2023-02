Brian Agbor(21) na onverwacht debuut bij AA Gent: “Het ging even te snel, hier zal ik uit leren”

De spoeling is dun bij AA Gent, vooral achterin. Door de onbeschikbaarheid van Godeau werd Brian Agbor plots opgeroepen. De centrale verdediger zou normaal gezien met de beloften van AA Gent tegen die van Antwerp - zijn ex-club - spelen, maar dat ging dus niet door. “Ik had net mijn training bij de beloften afgewerkt toen ik via de telefoon hoorde dat ik in de A-selectie zat. Het was heel spannend. Ik had zenuwen, ik heb niet goed geslapen en heb heel de tijd liggen woelen. Dit is toch waar je van droomt als voetballer. Mee mogen in de uitwedstrijd op Club Brugge, één van de grootste wedstrijden in België. Dit is een goeie plek om een debuut te kunnen maken. Ik heb mijn kans gegrepen en ben tevreden dat ik minuten kon maken. Dit is een heel belangrijk moment voor mij en ik wacht al een tijdje om het te kunnen meemaken. Toen Joseph Okumu de eerste keer ging zitten, hadden ze mij al naar de opwarming gestuurd. Bij de rust werd het duidelijk dat ik moest invallen.”