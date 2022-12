Brevin Pritzl met Leuven Bears twee keer tegen Antwerp Giants: “Ik heb enkel nog ritme nodig”

Basketbal Beker van BelgiëVrijdag en zondag neemt Leuven Bears het op tegen Antwerp Giants. Beide matchen kaderen in de kwartfinale van de beker van België. In competitieverband wonnen de Giants eerder met klein verschil. Beide ploegen beschikken sindsdien evenwel over een aantal nieuwe spelers. Brevin Pritzl (26) is een van hen.

Een maand eerder dan verwacht staat Brevin Pritzl opnieuw op het terrein. In de allereerste competitiematch van het seizoen tegen Charleroi liep de Amerikaan een breuk in de hand op. “Normaal was voorzien dat ik tot vier maanden aan de kant zou staan. Er werd een schroef in de hand geplaatst, zodat mijn duim vastzat aan mijn wijsvinger. Er volgde ook een gips. Intussen is alles genezen en vorige week mocht ik de trainingen hervatten. Dat liep zodanig vlot dat op het einde van die week werd beslist dat ik zou meespelen tegen Luik. Ik heb enkel nog ritme nodig, maar dat komt enkel door te spelen. In die zin komt het dubbele speelweekend tegen Antwerp Giants voor mij niet ongelegen.”

Wisconsin

Brevin Pritzl is afkomstig van Wisconsin. “Op High School heb ik nog drie jaar samengespeeld met mijn huidige ploegmaat Nick McGlynn. Dat was een fijne periode. Mijn Europees avontuur begon bij Tamis in de Servische competitie. Tamis is een eersteklasser die iets te noorden van Belgrado speelt. Fysiek was het een zware competitie en corona maakte het er ook niet eenvoudiger op. Toch was het een interessante tijd waarin ik veel heb geleerd. Vorig jaar was ik dan weer met Naestved in Denemarken aan de slag. Leuven is een nieuwe uitdaging. Door mijn blessure heb ik me nog niet veel kunnen tonen, maar ik wil dat zo snel mogelijk doen. Ik wil de ploeg helpen waar dat kan, mijn shotkracht is daarbij mijn grootste troef.”

Kherrazi

Hoe schat Brevin Pritzl Leuven Bears in? “Deze ploeg wordt elke week beter en beter. De komst van Mohamed Kherrazi is zeker een pluspunt. Ik wil geen vergelijking maken met Jordan Skipper-Brown. Het is niet aan mij om dat te doen. Ik weet wel dat Kherrazi een persoonlijkheid is die onmiddellijk goed ligt in de groep. Zijn manier van spelen en trainen beviel me meteen.”

