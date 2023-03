Brevin Pritzl met Leuven Bears naar Amsterdam: “Een competitie in twee landen bevalt me enorm”

Brevin Pritzl wil de nodige lessen trekken uit de confrontatie met Rotterdam. “Zaterdag hebben we de match in verdediging gewonnen. Dat gegeven moeten we zeker meenemen naar Amsterdam. In geen enkel quarter kon de tegenstander twintig punten maken. Over de gehele match kwam Feyenoord amper aan zestig punten. Iedereen deed zijn job. In dat opzicht mag het duel tegen de Rotterdammers zeker als voorbeeld gelden.”

Twee landen

Wat vindt een Amerikaan van een kampioenschap dat gespreid is over twee landen? “Een competitie in twee landen bevalt me enorm. Je begint het ook meer en meer te zien. Van een Canadese ploeg in de NBA wordt niet meer opgekeken, maar momenteel is er ook een Mexicaans team in de Amerikaanse G-League. Het zorgt voor fun, voor een extra dimensie. Ik verkies dit format boven een kampioenschap waarin je tien keer dezelfde tegenstander ontmoet. Het gekke vind ik de afstanden. Als je in de States driehonderd kilometer rijdt, zit je wellicht nog in dezelfde staat. Geen enkel probleem voor mij. Twee weken geleden trokken we naar Den Helder (302 kilometer, red.). Die busrit leek me eindeloos (lacht). Ergens zit er een toeristisch kantje aan mij. In dat opzicht is deze BNXT League voor mij een fantastische ervaring.”