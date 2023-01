Brevin Pritzl is nieuwste smaakmaker bij Leuven Bears: “Tegen Okapi voelde ik me voor het eerst echt happy”

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears won de thuiswedstrijd tegen Okapi Aalst op overtuigende wijze en blijft daardoor – weliswaar moeizaam – in de running voor een ticket voor de Elite Gold. Met dertig punten had Brevin Pritzl een belangrijk aandeel in de 88-69-overwinning met de Bears. De Amerikaan is eindelijk verlost van zijn vervelende handblessure.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet Brevin Pritzl al enkele van zijn flitsen van zijn klasse zien. Toen ging het echter nog om de knikkers. In de eerste competitiematch liep het echter grondig fout voor de Amerikaan. Leuven won weliswaar met klein verschil tegen Charleroi, maar in het begin van de tweede helft blesseerde Pritzl zich aan de hand. “Tijdens een duel liep ik een breuk op ter hoogte van de duim. Er volgde enkele dagen later een operatie. Hoewel het om een ‘mooie’ breuk ging, wist ik meteen dat er een revalidatie van drie maanden zou volgen. Ik heb hard fysiek gewerkt om terug te keren, maar mijn hand werkte niet mee (lacht). Na twee maanden kon ik opnieuw trainen, maar de hand bleef zeer gevoelig. Voor de winterstop kon ik al enkele matchen meespelen. Dat voelde nog niet honderd procent goed aan, hoewel ik tegen Antwerp Giants wel al achttien punten lukte. Tegen Okapi voelde ik me voor het eerst echt happy. Het gewricht voelt weliswaar nog wat stram aan, maar van echte last was geen sprake meer. Als speler moet ik het hebben van mijn shot. Een handblessure ligt dan echt gevoelig.”

VRT-journaal

Intussen leerde heel Vlaanderen Brevin Pritzl kennen, maar dan om een heel andere reden. Een lach volgt. “In het begin van de winterstop vroor het hard. Op een zondag begon het plots te regenen. Heel Vlaanderen was daarvan op de hoogte, maar ik wist niets. Plots raakte ik betrokken bij een auto-ongeval. Een andere chauffeur reed op mij in. De auto was voor de schroothoop, maar zelf bleef ik samen met mijn vrouw ongedeerd. Ik had enkele dagen last van een whiplash, maar dat is intussen verleden tijd. Voor ik het goed besefte, stond er een journalist met een cameraman voor mij. Blijkbaar werkte hij voor het VRT-journaal en meteen was het heel het land op de hoogte van mijn ongeval.”

Klaar voor de strijd

In tegenstelling tot enkele ploegmakkers keerde Brevin Pritzl tijdens de winterstop niet terug naar de States. “Samen met mijn vrouw had ik even nood aan wat rust. We hadden een week vrij. Dat is kort om de oceaan over te steken. Daarom besloten we om Parijs en Londen te bezoeken. Die korte break heeft echt deugd gedaan. Ik ben helemaal klaar om er tegenaan te gaan. Januari wordt voor de Bears zeer belangrijk. We willen ons nog altijd kwalificeren voor de Elite Gold, ook al wordt dat moeilijk.”