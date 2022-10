Brett Pauly en FC Averbode-Okselaar hebben periodetitel in zicht na 7-1-winst tegen Houtem-Oplinter: “Ik hoop dat we dit nog lang kunnen volhouden”

“Bij de rust stond het nochtans maar 1-0", zegt Brett Pauly. “Dat gebeurt wel vaker in zo’n matchen waar het lang 0-0 blijft. Ik wist na een half uur de score te openen en dat heeft de partij opengebroken. Vlak na de rust werd het 2-0 en nadien heeft Houtem het stilaan opgegeven. Wij hebben voldoende kwaliteiten in huis om de nodige kansen te creëren, maar dan is het nog altijd een kwestie van ze ook effectief af te maken. En dat lukt vrij aardig op dit moment. Met 29 doelpunten na acht speeldagen mogen we zeker niet klagen.”

Derby tegen Keiberg

Droomt men bij FC A-O al van de eerste periodetitel? “Nog twee keer winnen en het is binnen”, beseft Pauly. “Het zal tussen Rotselaar en ons gaan. Ook voor het kampioenschap wordt al wel eens gezegd, maar daar mogen we op dit moment nog lang niet over spreken. Onze eerste doelstelling is om mee te doen voor de prijzen en dan zou een eindrondeticket inderdaad al mooi meegenomen zijn.”

Dan moeten jullie zondag eerst en vooral wel nog voorbij de buren uit Keiberg zien te geraken. “Ik weet het”, lacht Pauly. “Dit is pas mijn eerste seizoen in Averbode, maar als Diestenaar weet ik wel hoe fel deze derby hier leeft. Blijkbaar is Keiberg de voorbije jaren altijd al het zwarte beest geweest voor FC A-O. Dat werd mij vorige zondag ook persoonlijk nog eens duidelijk gemaakt door een paar spelers van Keiberg zelf. (lacht) Zij gaan zich duidelijk niet zomaar komen laten inpakken. Het gaat een hevige strijd worden.”

Acht treffers

Opmerkelijk: Brett Pauly (22) stopte vorig seizoen met voetballen bij het Limburgse Herk en speelde dan bij liefhebbersploeg Kelberg Schaffen. Intussen zit hij al aan acht treffers in tweede provinciale. “Met Bekkevoort heb ik destijds ook al wel eens in provinciale gevoetbald”, klinkt het. “In het verleden werd ik als polyvalente speler werkelijk overal uitgespeeld. Van verdediger tot middenvelder en flankspeler, ik heb overal gestaan. Toen ik in Halen was, kwam corona en uiteindelijk ben ik dan inderdaad gestopt in Herk. En toen kwam Averbode aankloppen. Er zou normaal gezien nog een extra spits bijkomen, maar omdat die afhaakte heb ik het vertrouwen van de trainer gekregen. Ik ben hier in een heel aangename club terechtgekomen. De groep is nog vrij jong, aangevuld met een paar ervaren mannen. Maar er is geen kliekjesvorming, iedereen komt goed met elkaar overeen. Dat is een belangrijke factor. We zijn heel goed aan het seizoen begonnen. Ik hoop dat we dit nog lang kunnen volhouden.”