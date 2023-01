Brent Vander Elst en KAC Betekom kloppen Beringen met kleinste verschil en rukken op: “Hebben drukke week best wel goed doorstaan”

De wedstijd zelf verdiende geen schoonheidsprijs. Inzet en strijd was er dan weer te over. Zo lag het spel de ganse match lang vaak stil na charges en dito blessurebehandelingen. Zo moesten thuisspelers Clerckx en Van Den Broeck nog voor rust vervangen worden. Dat belette echter niet dat alle belangrijke momenten al in het eerste halfuur te noteren vielen.

Na amper drie minuten stuurde Vermeiren Clerckx perfect het straatje in: 1-0. Niet veel later een gemeten center van Demirsoy die door nieuwkomer Yakupçebioglu mooi in één tijd in doel werkt verwerkt. Nadat bezoekende goalie Delarbre eerst nog knap de elfmeter van De Winter pareerde, kon De Keukeleere op de daaropvolgende corner in de herneming de uiteindelijke winning-goal maken.

Middenvelder Brent Vander Elst ging mee voorop in de strijd: “Over de ganse match bekeken, vond ik dat wij verdiend de zege pakten. Het was wel een zware match want het was de derde partij op één week tijd voor ons. Daarbij kwam nog dat Beringen heel fysiek speelde, soms op het randje. Maar we hebben ons daar niet aan laten vangen en hebben ook amper iets weggegeven. Ik denk dat wij nog dichter bij de 3-1 kwamen dan zij bij de gelijkmaker. Als we het na de pauze beter hadden uitgespeeld, had die derde goal zeker gekund.”

Bevestiging

“Belangrijk is dat we de knappe zege op Geel nu bevestigd hebben. Daar pakten we een bonus en het was zaak die lijn door te trekken tegen een ploeg die in de buurt stond. Volgende week tegen Wijgmaal wordt in dat opzicht weer heel belangrijk en dan moeten we dit terug proberen te brengen. Uiteindelijk hebben we die drukke week met drie matchen best wel goed doorstaan met zes op negen. Het was zwaar en het was knokken, zeker tegen Beringen, maar we hebben onszelf weer wat meer ademruimte gegeven. En dat is in deze fase van de competitie heel belangrijk.”

Eerste transfer

Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel liet tot slot weten dat de eerste transfer voor volgend seizoen een feit is: “Met de 22-jarige polyvalente middenvelder/aanvaller Pieterjan Beeken van Bierbeek halen we wat ons betreft één van de beste spelers van eerste provinciale aan boord. Hij debuteerde er al op zijn zestien jaar in de eerste ploeg en hij is iemand die we al enkele jaren volgen. Leuk detail is dat hij overigens de zoon is van doelman Pascal Beeken, die zijn spelerscarrière bij ons afsloot en ervoor prof was bij onder meer Club Luik, Seraing en KV Mechelen.”

Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere, El Hadj, Clerckx (19’ Janssens), Vander Elst (84’ Poukens), Vermeiren (84’ Henderix), Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck (35’ Krauze), De Winter, Pelgrims.

Beringen: Delarbre, Cavcic (26’ Montagnino), Demirsoy, Visser, Gronski, Schmitz (83’ Karadogan), Dunkwu (61’ Er), Yakupçebioglu, Creemers, Driessen, Vangeel.

Doelpunten: 3’ Clerckx (1-0), 13’ Yakupçebioglu (1-1), 30’ De Keukeleere (2-1).

Geel: Vangeel, Driessen, Delarbre, El Hadj, Cavcic, Visser, Demirsoy.

Rood: Van De Paar (T1 Ber, twee keer geel).