Brent Van Mulders ziet kinderdroom in vervulling gaan: “Altijd gehoopt om op een dag de Zesdaagse van Gent met de profs te kunnen rijden”

Brent Van Mulders had niet verwacht dat hij in het Kuipke aan de start zou mogen komen. “Na het WK in Parijs had ik zoals gebruikelijk een rustperiode ingelast. Enkele weken geleden kreeg ik de vraag om te starten in Gent. Zo een kans laat niemand liggen. De voorbereiding is misschien wat kort geweest, maar ik ben in ieder geval gemotiveerd om er vol tegenaan te gaan. Ik heb altijd gehoopt om op een dag de Zesdaagse van Gent met de profs te kunnen rijden. Nu krijg ik die kans. Als kind kwam ik met mijn broer en papa elk jaar naar de zesdaagse. Toen deed ik er alles aan om tot het laatste nummer te blijven kijken. Daags nadien zat ik dan natuurlijk met kleine oogjes in de klas. Ik had niet één specifieke pistier, waarvoor ik supporterde. Ik liet me gewoon betoveren door de magische sfeer van het Kuipke. Als Moreno De Pauw weer eens een snelle baanronde had afgewerkt, kreeg ik kippenvel. Ik heb al twee keer kunnen deelnemen aan de jongerenzesdaagse. Vorig jaar miste ik spijtig genoeg de Gentse six. Twee dagen voor aanvang raakte ik besmet door het coronavirus. Brute pech.”