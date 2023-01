Brent Van Mulders Belgisch kampioen puntenkoers: “En toch weet ik niet hoe mijn toekomst er uitziet”

In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent kroonde Brent Van Mulders (22) zich maandag tot Belgisch kampioen puntenkoers. In de eindstand telde hij evenveel punten als prof Lindsay De Vylder, maar in de slotsprint ging hij de winnaar van de Gentse zesdaagse vooraf.

In dat BK puntenkoers, over 120 ronden, deden De Vylder en Van Mulders aan de leiding vaak haasje-over. De Vylder begon met twee punten voorsprong op Van Mulders aan de slotspurt om dubbele punten. “Tot dan had ik het gevoel dat Lindsay de puntenkoers ging winnen”, vertelde de eliterenner zonder contract uit Asse. “Omdat hij normaal gezien sneller is. Ik wou de tweede plaats vasthouden. Toen Arthur Senrame twee ronden van het einde versnelde hoefde ik niet te reageren want hij kon niet meer over mij. Brem Deman reageerde wel, ik schoof mee en wist dat Lindsay in mijn buurt zat. Aan het wiel van Brem heb ik zo lang mogelijk gewacht om te ontploffen. In de laatste rechte lijn voelde ik Lindsay komen. Met een banddikte bleef ik hem voor, meer was het niet.”

Twee driekleuren

Eigenlijk pakten zowel Van Mulders als De Vylder goud. Van Mulders bij de elite, De Vylder bij de profs. “Het deed deugd eens mee te strijden voor de medailles”, ging de nieuwkomer van Carbonbike Giordana verder. “Het was redelijk lang geleden dat ik op de Belgische pistekampioenschappen een groepsnummer reed. Want de voorbije jaren heb ik vooral geïnvesteerd in de ploegenachtervolging. In deze puntenkoers heb ik laten zien dat ik in zo’n pelotonkoers toch nog mijn mannetje kan staan.”

Centje verdienen

Uiteraard is hij bijzonder fier met deze driekleur. Terzelfdertijd ook heel nuchter. “Ik weet eigenlijk niet goed hoe mijn toekomst eruit ziet”, verraste Van Mulders. “Blijf ik op de piste rijden of niet? Geen idee op dit moment. Sedert deze winter ben ik eliterenner zonder contract. Ik ben 22 jaar, het wordt tijd om eens een cent te verdienen. Ik weet dat er gesproken wordt over een pistecontract. Of dat mijn richting uitkomt, geen idee. Los daarvan, dankzij de piste heb ik heel veel mooie dingen mogen meemaken. Veel jongens van mijn leeftijd kunnen daar enkel van dromen. De voorbije twee maanden heb ik mogen werken met enkele jongens van de Topsportschool. Onder meer met Milan Van den Haute. Dat deze tweedejaarsjunior in z’n eerste achtervolging over vier kilometer al meteen 4’23 rijdt is heel interessant voor de ploegenachtervolging in ons land.”