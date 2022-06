Brent Van Moer van Belgisch kampioenschap naar Tour: “De Lie kan een rol spelen op BK”

Zondag verplaatst het centrum van de Belgische wielerwereld zich naar Middelkerke. In en rond de badplaats wordt het Belgisch kampioenschap op de weg voor eliterenners met contract afgewerkt. Brent Van Moer is een van de deelnemers, maar de Beverenaar beseft dat een BK in West-Vlaanderen alle kanten kan uitgaan. “Een Belgische titelstrijd blijft altijd een bijzondere wedstrijd, ook al wordt het dit jaar gereden op een biljartvlakke omloop. Ik denk dat veel renners de komende dagen eens extra naar de weerberichten zullen luisteren. De wind kan in de Moeren een rol van betekenis kan spelen. Waaiervorming behoort dan zeker tot de mogelijkheden. In het andere geval kan het een ‘saaiere’ koers worden. Het is wat het is.”

Feest voor de sprinters?

Brent Van Moer is een meer dan degelijk tijdrijder. Toch paste hij voor het BK tijdrijden in Gavere. Het is een bewuste keuze. “Het heeft weinig zin om mijn programma dezer dagen extra zwaar te gaan belasten. Met het oog op het BK en de Ronde van Frankrijk leek het ons meer gepast om wat extra rust in te bouwen. Het Belgisch kampioenschap op de weg is de laatste opdracht voor de Tour. Indien de wind effectief achterwege blijft, hebben de sprinters mooie kansen. In dat geval kunnen wij rekenen op Arnaud De Lie. Als twintigjarige blijft hij de wielerwereld al een heel voorjaar verbazen met zijn splijtende spurt. Alles wat hij aanraakt, lijkt bij hem momenteel in goud te veranderen. Indrukwekkend. Toch beseffen we dat hij zondag veel straffere concurrentie voorgeschoteld zal krijgen. Mannen als pakweg Wout Van Aert of Jasper Philipsen zijn nu eenmaal van een ander niveau, maar hij kan een rol spelen op het BK. Na het BK wordt de focus verlegd naar de Tour. Ik beken dat ik de voorbije dagen het rittenprofiel al aandachtig bestudeerd heb.”