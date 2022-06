Brent Van Moer mag opnieuw naar de Tour: “De onzekerheid was dit jaar iets groter”

Vorige week maakte de ploegleiding van Lotto-Soudal de namen bekend van de acht renners die uitgezonden zouden worden naar de Tour. Brent Van Moer is één van die acht. Op zich was de keuze logisch, al was er deze keer bij de betrokkene meer twijfel. De uitverkozen renners waren uiteraard al iets langer op de hoogte van hun selectie. “Tijdens de Ronde van Zwitserland heb ik een gesprek gehad met de ploegleiding. Daar kreeg ik te horen dat ik een tweede keer naar de Ronde van Frankrijk mocht gaan. Uiteraard gaf die tijding me een boost. Of ik mijn selectie verwacht had? Laat ons zeggen dat het vorig jaar allemaal iets makkelijker lag. Toen had ik de eerste etappe in de Dauphiné gewonnen. Iedereen vond het dan logisch dat ik bij de laatste acht overbleef. De onzekerheid was dit jaar iets groter.”

Grote verwachtingen

Brent Van Moer gaat dieper in op die onzekerheid. De analyse is zeer eerlijk en terecht. “In 2021 kende ik een sterk voorjaar met enkele mooie resultaten. Nu moet ik toegeven dat mijn voorjaar niet super was. Binnen de ploeg is er dan uiteraard concurrentie. Misschien verlangde ik ook wat te veel van mezelf. Uiteindelijk ben ik nog altijd maar vierentwintig jaar. Het is niet realistisch om dan te stellen dat je in alle klassiekers kunt meespelen voor de overwinning. Ik heb de toekomst voor mij.”

Caleb Ewan

Het mag duidelijk zijn dat bij Lotto-Soudal een en ander zal afgestemd worden op Caleb Ewan. Brent Van Moer bevestigt. “Vorig jaar viel Caleb Ewan snel uit. Voor mij bood dat opportuniteiten. Nu hebben we met onze Australiër opnieuw een toptroef in handen. In de lastigere ritten kunnen we rekenen op Tim Wellens en Andreas Kron. Ik heb de indruk dat er meer klimkilometers zijn en minder sprinterskansen. Wellicht zal ik af en toe ook kansen krijgen, maar ik zal mijn dagen zorgvuldig moeten kiezen.”